Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюють
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Союзники України прагнуть отримати пропозицію США про розгортання військ після війни - Bloomberg

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Європейські лідери та офіційні особи США прагнуть завершити угоду про гарантії безпеки, що включає можливість присутності американських військ у повоєнній Україні. Переговори в Парижі зосереджені на інтеграції можливостей, запропонованих Вашингтоном, з планами союзників України.

Союзники України прагнуть отримати пропозицію США про розгортання військ після війни - Bloomberg

Європейські лідери та американські офіційні особи прагнуть завершити угоду про гарантії безпеки, що включає можливість присутності американських військ у повоєнній Україні, щоб забезпечити стійкість будь-якої мирної угоди, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Переговори в Парижі у вівторок "будуть зосереджені на тому, як інтегрувати спроможності, нещодавно запропоновані Вашингтоном, з планами, розробленими так званою "коаліцією охочих", що складається з союзників України", повідомляють джерела, знайомі з цим питанням.

Президент Франції Еммануель Макрон прийме зустріч, яка відбудеться після серії обговорень між радниками з національної безпеки протягом останнього місяця. США представлятимуть посланці президента Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер, додали джерела.

На зустрічі також буде присутній прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, інші європейські лідери, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, а також високопоставлений військовий чиновник НАТО Алексус Гринкевич, який також очолює американські війська в Європі.

Перед самітом у Парижі начальники штабів "коаліції охочих" за участю США обговорили способи реалізації гарантій безпеки для України06.01.26, 13:20 • 1318 переглядiв

"Незрозуміло, яку роль відіграватимуть американські війська або де вони будуть розміщені у разі мирної угоди з росією. Європейські країни обговорювали розгортання багатонаціональних "сил запевнення", з українською армію на чолі оборони на передовій", - ідеться у публікації.

Очікується, що лідери проведуть пресконференцію після зустрічі та "можуть опублікувати декларацію найближчими днями", якщо буде досягнуто офіційної угоди, повідомляють джерела.

Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні06.01.26, 13:40 • 3320 переглядiв

"США також готові допомогти контролювати припинення вогню, зокрема надаючи розвідувальні дані", повідомляють джерела. Вони додали, що "для виявлення порушень будуть використовуватися дрони та супутники".

Європейські чиновники заявили, що "їхні останні переговори з американськими колегами були позитивними, і що поточний статус запропонованих гарантій безпеки є хорошим". Один з них назвав "пропозицію США щодо розвідувальних даних та військ переломним моментом". Інший сказав, що це "набагато більше нагадує так званий американський "бекстоп", якого прагнули європейські країни протягом останнього року".

Метою нещодавніх зустрічей між американськими, європейськими та українськими посадовцями було завершення угоди про гарантії безпеки. Залишається незрозумілим, чи погодиться глава кремля володимир путін на ці пропозиції. Союзники України наполягатимуть на участі росії після досягнення угоди про безпеку зі США, сказало одне із джерел.

Залишаються й інші ключові суперечливі питання, особливо щодо території, де москва прагне повного виведення українських військ з Донбасу, що Президент України Володимир Зеленський відхилив.

На вихідних Зеленський заявив журналістам, що на паризькій зустрічі будуть "обговорені остаточні деталі" гарантій безпеки. Україна та її європейські союзники наполягають на необхідності потужного стримуючого фактору, щоб росія не нападала на Україну знову після досягнення мирної угоди.

Зеленський заявив, що він попросив Трампа надати гарантії безпеки, які можуть охоплювати період до півстоліття. Поточні пропозиції передбачають 15-річний термін з можливістю продовження.

Зеленський запропонував Трампу розглянути гарантії безпеки для України на 30-50 років29.12.25, 10:39 • 3570 переглядiв

Україна сподівається організувати зустріч у США на рівні лідерів до кінця січня, додав він.

Bloomberg раніше повідомляв, що союзники України прагнуть багаторівневого підходу до гарантій безпеки. "Посилені українські збройні сили стануть першою лінією оборони у разі припинення вогню, потім багатонаціональні сили з коаліції країн-учасниць будуть розгорнуті далі від лінії фронту, а США забезпечать так званий "бекстоп"", пише видання.

Юлія Шрамко

