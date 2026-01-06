Союзники Украины стремятся получить предложение США о развертывании войск после войны - Bloomberg

Европейские лидеры и американские официальные лица стремятся завершить соглашение о гарантиях безопасности, включающее возможность присутствия американских войск в послевоенной Украине, чтобы обеспечить устойчивость любого мирного соглашения, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Переговоры в Париже во вторник "будут сосредоточены на том, как интегрировать возможности, недавно предложенные Вашингтоном, с планами, разработанными так называемой "коалицией желающих", состоящей из союзников Украины", сообщают источники, знакомые с этим вопросом.

Президент Франции Эммануэль Макрон примет встречу, которая состоится после серии обсуждений между советниками по национальной безопасности в течение последнего месяца. США будут представлять посланники президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, добавили источники.

На встрече также будет присутствовать премьер-министр Великобритании Кир Стармер, другие европейские лидеры, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также высокопоставленный военный чиновник НАТО Алексус Гринкевич, который также возглавляет американские войска в Европе.

Перед саммитом в Париже начальники штабов "коалиции желающих" с участием США обсудили способы реализации гарантий безопасности для Украины

"Непонятно, какую роль будут играть американские войска или где они будут размещены в случае мирного соглашения с Россией. Европейские страны обсуждали развертывание многонациональных "сил заверения", с украинской армией во главе обороны на передовой", - говорится в публикации.

Ожидается, что лидеры проведут пресс-конференцию после встречи и "могут опубликовать декларацию в ближайшие дни", если будет достигнуто официальное соглашение, сообщают источники.

Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне

"США также готовы помочь контролировать прекращение огня, в частности предоставляя разведывательные данные", сообщают источники. Они добавили, что "для выявления нарушений будут использоваться дроны и спутники".

Европейские чиновники заявили, что "их последние переговоры с американскими коллегами были позитивными, и что текущий статус предложенных гарантий безопасности является хорошим". Один из них назвал "предложение США по разведывательным данным и войскам переломным моментом". Другой сказал, что это "гораздо больше напоминает так называемый американский "бэкстоп", к которому стремились европейские страны в течение последнего года".

Целью недавних встреч между американскими, европейскими и украинскими должностными лицами было завершение соглашения о гарантиях безопасности. Остается неясным, согласится ли глава Кремля Владимир Путин на эти предложения. Союзники Украины будут настаивать на участии России после достижения соглашения о безопасности с США, сказал один из источников.

Остаются и другие ключевые спорные вопросы, особенно относительно территории, где Москва стремится к полному выводу украинских войск из Донбасса, что Президент Украины Владимир Зеленский отклонил.

На выходных Зеленский заявил журналистам, что на парижской встрече будут "обсуждены окончательные детали" гарантий безопасности. Украина и ее европейские союзники настаивают на необходимости мощного сдерживающего фактора, чтобы Россия не нападала на Украину снова после достижения мирного соглашения.

Зеленский заявил, что он попросил Трампа предоставить гарантии безопасности, которые могут охватывать период до полувека. Текущие предложения предусматривают 15-летний срок с возможностью продления.

Зеленский предложил Трампу рассмотреть гарантии безопасности для Украины на 30-50 лет

Украина надеется организовать встречу в США на уровне лидеров до конца января, добавил он.

Bloomberg ранее сообщал, что союзники Украины стремятся к многоуровневому подходу к гарантиям безопасности. "Усиленные украинские вооруженные силы станут первой линией обороны в случае прекращения огня, затем многонациональные силы из коалиции стран-участниц будут развернуты дальше от линии фронта, а США обеспечат так называемый "бэкстоп"", пишет издание.