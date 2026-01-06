Перед саммитом в Париже начальники штабов "коалиции желающих" с участием США обсудили способы реализации гарантий безопасности для Украины

Перед саммитом в Париже начальники военных штабов стран "коалиции желающих" с участием США обсудили способы реализации гарантий безопасности для Украины, сообщил начальник Генштаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон в X 6 января, пишет УНН.

Париж, с моим британским коллегой генералом Найтоном, украинским генералом Гнатовым, начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины, и в присутствии американского генерала Гринкевича, командующего Европейскими силами США. Гарантии безопасности в Украине и способы их реализации были в центре внимания наших видеоконференций с начальниками штабов вооруженных сил Коалиции желающих - написал Мандон.

По его словам, "текущая военная работа, которая проводится месяцами с нашей коалицией и совместно с Соединенными Штатами, поддерживает политические усилия по установлению прочного мира на нашем континенте".

