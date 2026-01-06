Перед самітом у Парижі начальники штабів "коаліції охочих" за участю США обговорили способи реалізації гарантій безпеки для України

Перед самітом у Парижі начальники військових штабів країн "коаліції охочих" за участю США обговорили способи реалізації гарантій безпеки для України, повідомив начальник Генштабу ЗС Франції генерал Фаб'єн Мандон у X 6 січня, пише УНН.

Париж, з моїм британським колегою генералом Найтоном, українським генералом Гнатовим, начальником Генерального штабу Збройних сил України, та у присутності американського генерала Гринкевича, командувача Європейських сил США. Гарантії безпеки в Україні та способи їх реалізації були в центрі уваги наших відеоконференцій з начальниками штабів збройних сил Коаліції охочих - написав Мандон.

З його слів, "поточна військова робота, яка проводиться місяцями з нашою коаліцією та спільно зі Сполученими Штатами, підтримує політичні зусилля щодо встановлення міцного миру на нашому континенті".

