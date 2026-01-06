$42.420.13
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
11:40 • 3852 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
09:58 • 19014 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
08:46 • 32771 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 37620 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 63613 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 115249 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 53854 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 52423 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 47322 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Перед самітом у Парижі начальники штабів "коаліції охочих" за участю США обговорили способи реалізації гарантій безпеки для України

Київ • УНН

 • 1374 перегляди

У Парижі відбулася зустріч військових з "коаліції охочих" за участю представників Британії, Франції, України та США. Обговорювалися гарантії безпеки для України та їх реалізація.

Перед самітом у Парижі начальники штабів "коаліції охочих" за участю США обговорили способи реалізації гарантій безпеки для України

Перед самітом у Парижі начальники військових штабів країн "коаліції охочих" за участю США обговорили способи реалізації гарантій безпеки для України, повідомив начальник Генштабу ЗС Франції генерал Фаб'єн Мандон у X 6 січня, пише УНН.

Париж, з моїм британським колегою генералом Найтоном, українським генералом Гнатовим, начальником Генерального штабу Збройних сил України, та у присутності американського генерала Гринкевича, командувача Європейських сил США. Гарантії безпеки в Україні та способи їх реалізації були в центрі уваги наших відеоконференцій з начальниками штабів збройних сил Коаліції охочих

- написав Мандон.

З його слів, "поточна військова робота, яка проводиться місяцями з нашою коаліцією та спільно зі Сполученими Штатами, підтримує політичні зусилля щодо встановлення міцного миру на нашому континенті".

У Парижі Макрон прийме Зеленського з Віткоффом і Кушнером на обід, а на саміт зберуться 35 країн - ЗМІ06.01.26, 11:42 • 2592 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Париж
Сполучені Штати Америки
Україна