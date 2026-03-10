У рф атакували завод "Група Кремній Ел", який виготовляє чіпи для ракетних комплексів та безпілотників - росЗМІ

У російському брянську атаковано завод "Група Кремній Ел", який виробляє чіпи для ракетних комплексів та безпілотників, передає УНН із посиланням на OSINT-аналіз ASTRA.

Деталі

За кадрами очевидців із брянська OSINT-аналітик ASTRA підтвердив, що атакували саме завод мікроелектроніки "Група Кремній Ел", про удар по якому раніше повідомляли підписники ASTRA.

Відео знято з вулиці Брянського Фронту приблизно за 1,3 км від заводу. Ймовірно, підприємство було атаковане крилатими ракетами Storm Shadow. Близькі до силовиків канали повідомили про 2 загиблих та не менше 10 постраждалих внаслідок удару по брянську.

Губернатор регіону олександр богомаз підтвердив ракетний удар по брянську та заявив, що є загиблі та поранені, але не назвав кількості.

Додамо

"Група Кремній Ел" - великий російський виробник мікроелектроніки. Підприємство є правонаступником Брянського заводу напівпровідникових приладів (БЗПП) та випускає інтегральні мікросхеми, діоди, транзистори, силові модулі та інші напівпровідникові компоненти.

Підприємство випускає електронні компоненти, що використовуються у різних системах озброєнь та військової техніки, включаючи ракетні комплекси, системи ППО та безпілотники. Включно з ЗРК "Панцир", ВТРК "Іскандер", "Тополь-М", "Булава", ЗРК С-300 та С-400, а також засоби РЕБ та РЛС.