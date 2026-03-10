$43.900.1750.710.17
Ексклюзив
17:36 • 1182 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
15:44 • 13255 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:25 • 19200 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
14:11 • 15034 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
12:33 • 22393 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 25941 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 38848 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 49173 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 52202 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 84382 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
У рф атакували завод "Група Кремній Ел", який виготовляє чіпи для ракетних комплексів та безпілотників - росЗМІ

Київ • УНН

 • 2146 перегляди

Унаслідок удару по підприємству, що виробляє чіпи для ракетних комплексів, є загиблі та поранені. Завод випускає компоненти для Іскандерів та С-400.

У рф атакували завод "Група Кремній Ел", який виготовляє чіпи для ракетних комплексів та безпілотників - росЗМІ

У російському брянську атаковано завод "Група Кремній Ел", який виробляє чіпи для ракетних комплексів та безпілотників, передає УНН із посиланням на OSINT-аналіз ASTRA.

Деталі

За кадрами очевидців із брянська OSINT-аналітик ASTRA підтвердив, що атакували саме завод мікроелектроніки "Група Кремній Ел", про удар по якому раніше повідомляли підписники ASTRA.

Відео знято з вулиці Брянського Фронту приблизно за 1,3 км від заводу. Ймовірно, підприємство було атаковане крилатими ракетами Storm Shadow. Близькі до силовиків канали повідомили про 2 загиблих та не менше 10 постраждалих внаслідок удару по брянську.

Губернатор регіону олександр богомаз підтвердив ракетний удар по брянську та заявив, що є загиблі та поранені, але не назвав кількості.

Додамо

"Група Кремній Ел" - великий російський виробник мікроелектроніки. Підприємство є правонаступником Брянського заводу напівпровідникових приладів (БЗПП) та випускає інтегральні мікросхеми, діоди, транзистори, силові модулі та інші напівпровідникові компоненти.

Підприємство випускає електронні компоненти, що використовуються у різних системах озброєнь та військової техніки, включаючи ракетні комплекси, системи ППО та безпілотники. Включно з ЗРК "Панцир", ВТРК "Іскандер", "Тополь-М", "Булава", ЗРК С-300 та С-400, а також засоби РЕБ та РЛС.

Антоніна Туманова

