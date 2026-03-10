В РФ атаковали завод "Группа Кремний Эл", который производит чипы для ракетных комплексов и беспилотников - росСМИ
Киев • УНН
В результате удара по предприятию, производящему чипы для ракетных комплексов, есть погибшие и раненые. Завод выпускает компоненты для Искандеров и С-400.
В российском Брянске атакован завод "Группа Кремний Эл", производящий чипы для ракетных комплексов и беспилотников, передает УНН со ссылкой на OSINT-анализ ASTRA.
Детали
По кадрам очевидцев из Брянска OSINT-аналитик ASTRA подтвердил, что атаковали именно завод микроэлектроники "Группа Кремний Эл", об ударе по которому ранее сообщали подписчики ASTRA.
Видео снято с улицы Брянского Фронта примерно в 1,3 км от завода. Вероятно, предприятие было атаковано крылатыми ракетами Storm Shadow. Близкие к силовикам каналы сообщили о 2 погибших и не менее 10 пострадавших в результате удара по Брянску.
Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил ракетный удар по Брянску и заявил, что есть погибшие и раненые, но не назвал количества.
Добавим
"Группа Кремний Эл" - крупный российский производитель микроэлектроники. Предприятие является правопреемником Брянского завода полупроводниковых приборов (БЗПП) и выпускает интегральные микросхемы, диоды, транзисторы, силовые модули и другие полупроводниковые компоненты.
Предприятие выпускает электронные компоненты, используемые в различных системах вооружений и военной техники, включая ракетные комплексы, системы ПВО и беспилотники. Включая ЗРК "Панцирь", ВТРК "Искандер", "Тополь-М", "Булава", ЗРК С-300 и С-400, а также средства РЭБ и РЛС.