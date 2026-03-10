$43.900.1750.710.17
Эксклюзив
15:44 • 6798 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
15:25 • 12430 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
14:11 • 12130 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
12:33 • 19582 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
11:27 • 23713 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
11:25 • 36016 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 46756 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 51780 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 84055 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 53549 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
Техника
Социальная сеть
Отопление
MIM-104 Patriot
Шахед-136

В РФ атаковали завод "Группа Кремний Эл", который производит чипы для ракетных комплексов и беспилотников - росСМИ

Киев • УНН

 • 264 просмотра

В результате удара по предприятию, производящему чипы для ракетных комплексов, есть погибшие и раненые. Завод выпускает компоненты для Искандеров и С-400.

В РФ атаковали завод "Группа Кремний Эл", который производит чипы для ракетных комплексов и беспилотников - росСМИ

В российском Брянске атакован завод "Группа Кремний Эл", производящий чипы для ракетных комплексов и беспилотников, передает УНН со ссылкой на OSINT-анализ ASTRA.

Детали

По кадрам очевидцев из Брянска OSINT-аналитик ASTRA подтвердил, что атаковали именно завод микроэлектроники "Группа Кремний Эл", об ударе по которому ранее сообщали подписчики ASTRA.

Видео снято с улицы Брянского Фронта примерно в 1,3 км от завода. Вероятно, предприятие было атаковано крылатыми ракетами Storm Shadow. Близкие к силовикам каналы сообщили о 2 погибших и не менее 10 пострадавших в результате удара по Брянску.

Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил ракетный удар по Брянску и заявил, что есть погибшие и раненые, но не назвал количества.

Добавим

"Группа Кремний Эл" - крупный российский производитель микроэлектроники. Предприятие является правопреемником Брянского завода полупроводниковых приборов (БЗПП) и выпускает интегральные микросхемы, диоды, транзисторы, силовые модули и другие полупроводниковые компоненты.

Предприятие выпускает электронные компоненты, используемые в различных системах вооружений и военной техники, включая ракетные комплексы, системы ПВО и беспилотники. Включая ЗРК "Панцирь", ВТРК "Искандер", "Тополь-М", "Булава", ЗРК С-300 и С-400, а также средства РЭБ и РЛС.

Антонина Туманова

Ядерное оружие
Техника
Война в Украине
Крылатая ракета Storm Shadow
Ракетная система С-400
Ракетный комплекс "Панцирь"
9К720 Искандер
Ракетная система С-300