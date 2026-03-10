Пилоты Lufthansa объявили двухдневную забастовку

Немецкий профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit (VC) анонсировал двухдневную забастовку в Lufthansa, которая продлится в четверг и пятницу. Об этом сообщает издание DIE ZEIT со ссылкой на заявление VC, пишет УНН.

Профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit (VC) объявил о двухдневной забастовке в Lufthansa. Она начнется в четверг в 00:01 и закончится в пятницу в 23:59 и коснется пассажирских и грузовых рейсов крупнейшей немецкой авиакомпании - говорится в сообщении.

Помимо основной компании Lufthansa, в забастовке участвуют дочерняя грузовая Lufthansa Cargo и впервые - региональная Lufthansa Cityline. Из-за войны в Иране акция не затронет рейсы в арабский регион и из него.

Предыдущую забастовку VC проводила 12 февраля вместе с профсоюзом бортпроводников UFO – тогда было отменено более 800 рейсов, пострадали около 100 тыс. пассажиров.

Причины забастовки - споры относительно корпоративной пенсионной системы в Lufthansa и нового тарифа оплаты труда в Lufthansa Cityline. VC также критикует стратегию концерна по созданию новых авиакомпаний (City Airlines, Discover), что оказывает давление на условия труда в основных компаниях.

Напомним

В феврале крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa отменила около 800 рейсов из-за забастовки пилотов и бортпроводников, что затронуло около 100 тысяч пассажиров. Причиной забастовки стали требования по пенсионному обеспечению и другие трудовые претензии персонала.