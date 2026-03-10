Пилоты Lufthansa объявили двухдневную забастовку

$43.900.1750.710.17
Эксклюзив
17:36 • 7178 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
15:44 • 22128 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимое
Эксклюзив
15:25 • 24467 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
14:11 • 18326 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 25456 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 27560 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 41504 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 51428 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 52702 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 84752 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры
10 марта, 11:32 • 25588 просмотра
Магамедрасулов из НАБУ "участвовал" в операции "Мидас", находясь на отдыхе на Тенерифе со своей девушкой - СМИ
10 марта, 12:51 • 17548 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах
10 марта, 13:12 • 18364 просмотра
Нардеп Порошенко присваивала пожертвования на ВСУ? В сети разворачивается скандал
13:24 • 8652 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит
15:46 • 12292 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит
15:46 • 12331 просмотра
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину
17:17 • 3716 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядят
16:04 • 6330 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах
10 марта, 13:12 • 18393 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры
10 марта, 11:32 • 25622 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны Тринчер
9 марта, 17:41 • 29555 просмотра
Пилоты Lufthansa объявили двухдневную забастовку

Киев • УНН

 • 740 просмотра

Профсоюз Vereinigung Cockpit объявил забастовку пассажирских и грузовых рейсов в четверг и пятницу. Причиной стали споры по поводу пенсий и зарплат.

Пилоты Lufthansa объявили двухдневную забастовку

Немецкий профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit (VC) анонсировал двухдневную забастовку в Lufthansa, которая продлится в четверг и пятницу. Об этом сообщает издание DIE ZEIT со ссылкой на заявление VC, пишет УНН.

Профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit (VC) объявил о двухдневной забастовке в Lufthansa. Она начнется в четверг в 00:01 и закончится в пятницу в 23:59 и коснется пассажирских и грузовых рейсов крупнейшей немецкой авиакомпании

- говорится в сообщении.

Помимо основной компании Lufthansa, в забастовке участвуют дочерняя грузовая Lufthansa Cargo и впервые - региональная Lufthansa Cityline. Из-за войны в Иране акция не затронет рейсы в арабский регион и из него.

Предыдущую забастовку VC проводила 12 февраля вместе с профсоюзом бортпроводников UFO – тогда было отменено более 800 рейсов, пострадали около 100 тыс. пассажиров.

Причины забастовки - споры относительно корпоративной пенсионной системы в Lufthansa и нового тарифа оплаты труда в Lufthansa Cityline. VC также критикует стратегию концерна по созданию новых авиакомпаний (City Airlines, Discover), что оказывает давление на условия труда в основных компаниях.

Напомним

В феврале крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa отменила около 800 рейсов из-за забастовки пилотов и бортпроводников, что затронуло около 100 тысяч пассажиров. Причиной забастовки стали требования по пенсионному обеспечению и другие трудовые претензии персонала.

