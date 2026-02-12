Сотні рейсів німецьких авіаліній Lufthansa скасували через страйк пілотів і бортпровідників

Найбільша авіакомпанія Німеччини Lufthansa у четвер скасувала сотні рейсів через страйк пілотів та бортпровідників, що спричинило масштабні перебої в авіасполученні та порушило плани близько 100 тисяч пасажирів. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Як повідомили в компанії, через промислові дії було скасовано майже 800 рейсів. Страйк пов’язаний із вимогами щодо пенсійного забезпечення та іншими трудовими претензіями персоналу. У Lufthansa зазначили, що ситуація "вкрай жорстко й непропорційно впливає на пасажирів", водночас очікують, що вже в п’ятницю розклад рейсів здебільшого нормалізується.

Табло вильотів у найбільших аеропортах країни Франкфурті та Мюнхені показували масові скасування рейсів Lufthansa, зокрема й на далекомагістральних напрямках. Вранці у Франкфуртському аеропорту ситуація залишалася відносно спокійною, оскільки більшість пасажирів були заздалегідь повідомлені про скасування і не прибули до терміналів.

Авіакомпанія заявила, що намагатиметься перебронювати пасажирів на рейси своїх дочірніх або партнерських авіаліній. Водночас пасажири висловлювали занепокоєння можливими новими страйками та їхнім впливом на вартість авіаперельотів.

Страйк організували профспілка пілотів VC та профспілка бортпровідників UFO. Акція збіглася з початком Берлінського міжнародного кінофестивалю та напередодні Мюнхенської безпекової конференції, що традиційно збирає політиків і військових посадовців з усього світу.

Пілоти перебувають у конфлікті з основною авіакомпанією Lufthansa та її вантажним підрозділом через умови пенсійного забезпечення. Профспілка заявила про готовність до страйків після голосування минулого року, оскільки переговори з керівництвом не дали результатів. У Lufthansa, зі свого боку, заявляють, що компанія не має фінансових можливостей для виконання вимог профспілок.

Окремо профспілка UFO закликала до страйку співробітників дочірньої компанії Lufthansa CityLine через плани припинення її льотної діяльності та відмову роботодавця вести переговори щодо соціального пакета.

Нагадаємо

Машиністи Іспанії нещодавно проводили триденний страйк через незадовільні умови безпеки після двох смертельних аварій у січні. Акція профспілки Semaf призвела до порушення руху поїздів.