Сотні рейсів німецьких авіаліній Lufthansa скасували через страйк пілотів і бортпровідників

$43.030.06
51.210.04
ukenru
14:09 • 3280 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
13:47 • 7662 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
11:56 • 11352 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
11:18 • 15184 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
09:49 • 18324 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
09:16 • 26420 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 72689 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 48339 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 58514 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 45713 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.4м/с
90%
732мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Окупанти розширюють програму виділення землі в Криму учасникам війни - ЦПД12 лютого, 05:44 • 9434 перегляди
Владислав Гераскевич закликав МОК припинити скандал і передати Україні генераториVideo12 лютого, 08:05 • 17883 перегляди
Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ12 лютого, 08:19 • 22414 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 33390 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету11:15 • 18894 перегляди
Публікації
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету11:15 • 18945 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 68473 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 61073 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 63146 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 71790 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Німеччина
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto14:29 • 2582 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України13:20 • 4756 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 33432 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 34397 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 35979 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Серіали
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Сотні рейсів німецьких авіаліній Lufthansa скасували через страйк пілотів і бортпровідників

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Найбільша авіакомпанія Німеччини Lufthansa скасувала близько 800 рейсів через страйк пілотів та бортпровідників, що торкнулося близько 100 тисяч пасажирів. Причиною страйку стали вимоги щодо пенсійного забезпечення та інші трудові претензії персоналу.

Сотні рейсів німецьких авіаліній Lufthansa скасували через страйк пілотів і бортпровідників

Найбільша авіакомпанія Німеччини Lufthansa у четвер скасувала сотні рейсів через страйк пілотів та бортпровідників, що спричинило масштабні перебої в авіасполученні та порушило плани близько 100 тисяч пасажирів. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Як повідомили в компанії, через промислові дії було скасовано майже 800 рейсів. Страйк пов’язаний із вимогами щодо пенсійного забезпечення та іншими трудовими претензіями персоналу. У Lufthansa зазначили, що ситуація "вкрай жорстко й непропорційно впливає на пасажирів", водночас очікують, що вже в п’ятницю розклад рейсів здебільшого нормалізується.

Табло вильотів у найбільших аеропортах країни Франкфурті та Мюнхені показували масові скасування рейсів Lufthansa, зокрема й на далекомагістральних напрямках. Вранці у Франкфуртському аеропорту ситуація залишалася відносно спокійною, оскільки більшість пасажирів були заздалегідь повідомлені про скасування і не прибули до терміналів.

Авіакомпанія заявила, що намагатиметься перебронювати пасажирів на рейси своїх дочірніх або партнерських авіаліній. Водночас пасажири висловлювали занепокоєння можливими новими страйками та їхнім впливом на вартість авіаперельотів.

Страйк організували профспілка пілотів VC та профспілка бортпровідників UFO. Акція збіглася з початком Берлінського міжнародного кінофестивалю та напередодні Мюнхенської безпекової конференції, що традиційно збирає політиків і військових посадовців з усього світу.

Пілоти перебувають у конфлікті з основною авіакомпанією Lufthansa та її вантажним підрозділом через умови пенсійного забезпечення. Профспілка заявила про готовність до страйків після голосування минулого року, оскільки переговори з керівництвом не дали результатів. У Lufthansa, зі свого боку, заявляють, що компанія не має фінансових можливостей для виконання вимог профспілок.

Окремо профспілка UFO закликала до страйку співробітників дочірньої компанії Lufthansa CityLine через плани припинення її льотної діяльності та відмову роботодавця вести переговори щодо соціального пакета.

Нагадаємо

Машиністи Іспанії нещодавно проводили триденний страйк через незадовільні умови безпеки після двох смертельних аварій у січні. Акція профспілки Semaf призвела до порушення руху поїздів.

Андрій Тимощенков

Новини СвітуПодії
Пенсійний вік
Lufthansa
Reuters
Мюнхен
Франкфурт
Іспанія
Німеччина