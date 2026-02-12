Сотни рейсов немецких авиалиний Lufthansa отменены из-за забастовки пилотов и бортпроводников

Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa в четверг отменила сотни рейсов из-за забастовки пилотов и бортпроводников, что вызвало масштабные перебои в авиасообщении и нарушило планы около 100 тысяч пассажиров. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Подробности

Как сообщили в компании, из-за промышленных действий было отменено почти 800 рейсов. Забастовка связана с требованиями по пенсионному обеспечению и другими трудовыми претензиями персонала. В Lufthansa отметили, что ситуация "крайне жестко и непропорционально влияет на пассажиров", в то же время ожидают, что уже в пятницу расписание рейсов в основном нормализуется.

Табло вылетов в крупнейших аэропортах страны Франкфурте и Мюнхене показывали массовые отмены рейсов Lufthansa, в том числе и на дальнемагистральных направлениях. Утром во Франкфуртском аэропорту ситуация оставалась относительно спокойной, поскольку большинство пассажиров были заранее уведомлены об отмене и не прибыли в терминалы.

Авиакомпания заявила, что будет пытаться перебронировать пассажиров на рейсы своих дочерних или партнерских авиалиний. В то же время пассажиры выражали обеспокоенность возможными новыми забастовками и их влиянием на стоимость авиаперелетов.

Забастовку организовали профсоюз пилотов VC и профсоюз бортпроводников UFO. Акция совпала с началом Берлинского международного кинофестиваля и накануне Мюнхенской конференции по безопасности, традиционно собирающей политиков и военных должностных лиц со всего мира.

Пилоты находятся в конфликте с основной авиакомпанией Lufthansa и ее грузовым подразделением из-за условий пенсионного обеспечения. Профсоюз заявил о готовности к забастовкам после голосования в прошлом году, поскольку переговоры с руководством не дали результатов. В Lufthansa, со своей стороны, заявляют, что компания не имеет финансовых возможностей для выполнения требований профсоюзов.

Отдельно профсоюз UFO призвал к забастовке сотрудников дочерней компании Lufthansa CityLine из-за планов прекращения ее летной деятельности и отказа работодателя вести переговоры по социальному пакету.

Напомним

Машинисты Испании недавно проводили трехдневную забастовку из-за неудовлетворительных условий безопасности после двух смертельных аварий в январе. Акция профсоюза Semaf привела к нарушению движения поездов.