Сотни рейсов немецких авиалиний Lufthansa отменены из-за забастовки пилотов и бортпроводников

$43.030.06
51.210.04
ukenru
14:09 • 3310 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
13:47 • 7728 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
11:56 • 11385 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
11:18 • 15213 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
09:49 • 18347 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
09:16 • 26434 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 72698 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 48343 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 58517 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 45716 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.4м/с
90%
732мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Оккупанты расширяют программу выделения земли в Крыму участникам войны - ЦПД12 февраля, 05:44 • 9434 просмотра
Владислав Гераскевич призвал МОК прекратить скандал и передать Украине генераторыVideo12 февраля, 08:05 • 17883 просмотра
Украинец Гераскевич выбыл из Олимпиады-2026 из-за запрета "шлема памяти", планирует апелляцию в CAS12 февраля, 08:19 • 22414 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 33390 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета11:15 • 18894 просмотра
публикации
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета11:15 • 18980 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 68493 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 61093 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 63170 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 71808 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Брюссель
Германия
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto14:29 • 2612 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины13:20 • 4782 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 33466 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 34410 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 35994 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Сериал
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Сотни рейсов немецких авиалиний Lufthansa отменены из-за забастовки пилотов и бортпроводников

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa отменила около 800 рейсов из-за забастовки пилотов и бортпроводников, что затронуло около 100 тысяч пассажиров. Причиной забастовки стали требования по пенсионному обеспечению и другие трудовые претензии персонала.

Сотни рейсов немецких авиалиний Lufthansa отменены из-за забастовки пилотов и бортпроводников

Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa в четверг отменила сотни рейсов из-за забастовки пилотов и бортпроводников, что вызвало масштабные перебои в авиасообщении и нарушило планы около 100 тысяч пассажиров. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Подробности

Как сообщили в компании, из-за промышленных действий было отменено почти 800 рейсов. Забастовка связана с требованиями по пенсионному обеспечению и другими трудовыми претензиями персонала. В Lufthansa отметили, что ситуация "крайне жестко и непропорционально влияет на пассажиров", в то же время ожидают, что уже в пятницу расписание рейсов в основном нормализуется.

Табло вылетов в крупнейших аэропортах страны Франкфурте и Мюнхене показывали массовые отмены рейсов Lufthansa, в том числе и на дальнемагистральных направлениях. Утром во Франкфуртском аэропорту ситуация оставалась относительно спокойной, поскольку большинство пассажиров были заранее уведомлены об отмене и не прибыли в терминалы.

Авиакомпания заявила, что будет пытаться перебронировать пассажиров на рейсы своих дочерних или партнерских авиалиний. В то же время пассажиры выражали обеспокоенность возможными новыми забастовками и их влиянием на стоимость авиаперелетов.

Забастовку организовали профсоюз пилотов VC и профсоюз бортпроводников UFO. Акция совпала с началом Берлинского международного кинофестиваля и накануне Мюнхенской конференции по безопасности, традиционно собирающей политиков и военных должностных лиц со всего мира.

Пилоты находятся в конфликте с основной авиакомпанией Lufthansa и ее грузовым подразделением из-за условий пенсионного обеспечения. Профсоюз заявил о готовности к забастовкам после голосования в прошлом году, поскольку переговоры с руководством не дали результатов. В Lufthansa, со своей стороны, заявляют, что компания не имеет финансовых возможностей для выполнения требований профсоюзов.

Отдельно профсоюз UFO призвал к забастовке сотрудников дочерней компании Lufthansa CityLine из-за планов прекращения ее летной деятельности и отказа работодателя вести переговоры по социальному пакету.

Напомним

Машинисты Испании недавно проводили трехдневную забастовку из-за неудовлетворительных условий безопасности после двух смертельных аварий в январе. Акция профсоюза Semaf привела к нарушению движения поездов.

Андрей Тимощенков

Новости МираПроисшествия
Пенсионный возраст
Люфтганза
Reuters
Мюнхен
Франкфурт
Испания
Германия