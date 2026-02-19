Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Психолог Николай Олейник объясняет, почему одни пары с годами становятся ближе, а другие отдаляются. Он рассказал о доверии, эмоциональном контакте, разрешении конфликтов и романтике для укрепления отношений.
Почему одни пары с годами становятся только ближе, а другие – отдаляются? Подробнее о том, как улучшить отношения с партнером и укрепить их, рассказал журналистке УНН психолог-коуч Николай Олейник.
Доверие, по словам эксперта, начинается с простых и повторяющихся вещей. Оно формируется не в моменты громких признаний, а в быту.
Доверие не строится громкими словами. Оно строится мелочами, которые повторяются каждый день. Первое – предсказуемость, если пообещали – сделайте. Если задерживаетесь – предупредите. Это база
Отдельное внимание психолог уделяет ежедневному эмоциональному контакту и объясняет, что в мире постоянной занятости парам важно сознательно выделять время друг для друга, потому что без этого близость постепенно размывается.
Второе – ежедневный контакт без телефонов. 15–20 минут живого разговора, о чем угодно. Третье – физический контакт: прикосновение, объятия, массаж. Четвертое – поддержка публично и тет-а-тет. Когда партнер знает – вы на его стороне. Доверие – это ощущение "я в безопасности рядом с тобой
Говоря о конфликтах, Николай Олейник подчеркивает: они неизбежны, а вот проблема не в самой ссоре, а в том, как пара ее проживает.
Конфликт – это нормально. Разрушает не конфликт, а способ его проживания (реакция). Первое правило – не атаковать личность. Не "ты всегда", а "мне больно, когда…". (Обращение через я-сообщение)
Также, по словам психолога, важно не искать виноватого, а вместо этого двигаться к решению.
Второе – пауза. Если эмоции зашкаливают, лучше остановиться, чем наговорить лишнего. Третье – искать решение, а не виноватого. Пара взрослеет тогда, когда учится ссориться экологично. Конфликт должен заканчиваться ясностью, а не дистанцией
Откровенность в отношениях — еще один фундаментальный принцип. Умалчивание, по словам психолога, разрушает быстрее, чем неприятная правда.
Если партнеры молчат, будет накапливаться обида. Говорить – это шанс на коррекцию. Коммуникация – это умение: сказать о своих потребностях, услышать другого, не убегать от сложных тем. Молчание разрушает быстрее, чем правда
Не менее важной остается и романтика, и в долгих отношениях она не исчезает сама по себе, говорит Николай Олейник, а ее просто перестают поддерживать.
Романтика – это не цветы раз в год, это внимание: запланированные свидания, совместные новые впечатления, комплименты, маленькие сюрпризы. И главное – оставаться интересными друг другу. Развиваться как личности, потому что страсть угасает со временем
В завершение, психолог Николай Олейник назвал типичные ошибки, которые могут медленно, но уверенно разрушить даже, казалось бы, самые крепкие союзы.
Топ-5 ошибок, которые разрушают отношения:
1. Ожидания без озвучивания (сам должен догадаться).
2. Критика вместо диалога.
3. Обесценивание партнера.
4. Постоянное сравнение с другими.
5. Жизнь "на автомате" без инвестиций в отношения.
Эксперт добавил, что отношения – это не только чувства, но и ежедневная работа двух взрослых людей.