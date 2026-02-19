Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером

Почему одни пары с годами становятся только ближе, а другие – отдаляются? Подробнее о том, как улучшить отношения с партнером и укрепить их, рассказал журналистке УНН психолог-коуч Николай Олейник.

Детали

Доверие, по словам эксперта, начинается с простых и повторяющихся вещей. Оно формируется не в моменты громких признаний, а в быту.

Доверие не строится громкими словами. Оно строится мелочами, которые повторяются каждый день. Первое – предсказуемость, если пообещали – сделайте. Если задерживаетесь – предупредите. Это база - отмечает Николай Олейник.

Отдельное внимание психолог уделяет ежедневному эмоциональному контакту и объясняет, что в мире постоянной занятости парам важно сознательно выделять время друг для друга, потому что без этого близость постепенно размывается.

Второе – ежедневный контакт без телефонов. 15–20 минут живого разговора, о чем угодно. Третье – физический контакт: прикосновение, объятия, массаж. Четвертое – поддержка публично и тет-а-тет. Когда партнер знает – вы на его стороне. Доверие – это ощущение "я в безопасности рядом с тобой - объясняет коуч-психолог.

Говоря о конфликтах, Николай Олейник подчеркивает: они неизбежны, а вот проблема не в самой ссоре, а в том, как пара ее проживает.

Конфликт – это нормально. Разрушает не конфликт, а способ его проживания (реакция). Первое правило – не атаковать личность. Не "ты всегда", а "мне больно, когда…". (Обращение через я-сообщение) - отмечает эксперт.

Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях

Также, по словам психолога, важно не искать виноватого, а вместо этого двигаться к решению.

Второе – пауза. Если эмоции зашкаливают, лучше остановиться, чем наговорить лишнего. Третье – искать решение, а не виноватого. Пара взрослеет тогда, когда учится ссориться экологично. Конфликт должен заканчиваться ясностью, а не дистанцией - объясняет Николай Олейник.

Откровенность в отношениях — еще один фундаментальный принцип. Умалчивание, по словам психолога, разрушает быстрее, чем неприятная правда.

Если партнеры молчат, будет накапливаться обида. Говорить – это шанс на коррекцию. Коммуникация – это умение: сказать о своих потребностях, услышать другого, не убегать от сложных тем. Молчание разрушает быстрее, чем правда - говорит коуч-психолог.

Не менее важной остается и романтика, и в долгих отношениях она не исчезает сама по себе, говорит Николай Олейник, а ее просто перестают поддерживать.

Романтика – это не цветы раз в год, это внимание: запланированные свидания, совместные новые впечатления, комплименты, маленькие сюрпризы. И главное – оставаться интересными друг другу. Развиваться как личности, потому что страсть угасает со временем - подчеркивает эксперт.

Психологическая помощь для детей и учителей: доступны бесплатные консультации и "горячие линии"

В завершение, психолог Николай Олейник назвал типичные ошибки, которые могут медленно, но уверенно разрушить даже, казалось бы, самые крепкие союзы.

Топ-5 ошибок, которые разрушают отношения:

1. Ожидания без озвучивания (сам должен догадаться).

2. Критика вместо диалога.

3. Обесценивание партнера.

4. Постоянное сравнение с другими.

5. Жизнь "на автомате" без инвестиций в отношения.

Эксперт добавил, что отношения – это не только чувства, но и ежедневная работа двух взрослых людей.