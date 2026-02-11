Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях

Фото: pixabay

Почему партнеры любят друг друга, но все равно чувствуют себя неуслышанными? Подробнее о том, что на самом деле означают "пять языков любви" с точки зрения психологии и работает ли эта концепция в реальной жизни, рассказал журналистке УНН психолог-коуч Николай Олейник.

Концепцию пяти языков любви предложил Гэри Чепмен как практический подход к пониманию того, как люди воспринимают заботу и близость. Он выделил такие языки любви как: слова поддержки (одобрение), качественное время, подарки, поступки или служение (помощь) и физические прикосновения.

Концепция пяти языков любви — это практический подход, который описывает, как именно люди по-разному воспринимают любовь и заботу. Речь идет не о самой любви, а о способе ее считывания: кому-то важны слова, кому-то действия, время или тактильность. В повседневных отношениях эта модель работает как переводчик и как инструмент осознания и коммуникации - объясняет психолог.

Часто партнеры не чувствуют любви даже тогда, когда оба искренне стараются. В результате может появиться ощущение дистанции, хотя чувства не исчезли, подчеркивает специалист.

Каждый проявляет любовь так, как привык сам, а не так, как ее требует партнер. Например, один человек демонстрирует заботу через действия и ответственность, а другой ждет эмоциональной близости или слов поддержки. В результате оба стараются, но будто "говорят на разных языках". Это создает ощущение одиночества в паре, хотя любовь на самом деле присутствует - говорит Николай Олейник.

Понять собственный язык любви можно через внимательность к своим реакциям, объясняет психолог. Чаще всего ответ скрыт в том, что нас ранит или, наоборот, больше всего наполняет.

Самый простой способ определить свой язык любви - посмотреть на свои реакции: на что вы больше всего обижаетесь, когда этого нет, что вас больше всего наполняет и успокаивает, какие проявления заботы вы помните годами. Так же важно наблюдать за партнером, а не только проходить тесты. Реальные потребности всегда видны в ежедневном поведении, а не только в ответах на вопросы - подчеркивает Николай Олейник.

В то же время, языки любви не являются постоянными на всю жизнь, подчеркнул психолог. Они могут меняться под влиянием обстоятельств, стресса или новых ролей в отношениях.

Языки любви могут меняться в зависимости от стресса, родительства, болезней, потерь или этапов развития отношений. Например, в период истощения человеку важны действия и поддержка, а не романтика - подчеркнул Николай Олейник.

Психолог утверждает, что эта концепция пяти языков любви не является строгим научным законом, однако может быть полезным инструментом для пары.

С точки зрения психологии, это не строгий научный закон, а полезная модель. Она хорошо работает для улучшения коммуникации, снижения недопониманий и осознания ожиданий в паре. Но она не работает, если в отношениях есть насилие, измена или манипуляции, если партнеры используют языки любви как требование: "люби меня так или уходи", или если игнорируются базовые ценности, безопасность и уважение. Языки любви не заменяют зрелость, ответственность и готовность слышать друг друга - объяснил психолог.

Языки любви - это не о том, как заставить партнера любить "правильно", а о том, как научиться видеть и понимать любовь в разных формах и проявлениях, подытожил Николай Олейник.

