$43.030.02
51.120.36
ukenru
Эксклюзив
09:46 • 354 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
09:00 • 5728 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
06:59 • 12892 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 28504 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 30775 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 28713 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 30011 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 24410 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 19601 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 22608 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.9м/с
65%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Греции полковника ВВС арестовали за шпионаж в пользу Китая10 февраля, 23:58 • 11651 просмотра
Массированная атака БПЛА на волгоградскую область: пожар на заводе и повреждения домов11 февраля, 00:12 • 15177 просмотра
Дипломатические усилия США и Ирана зашли в тупик на фоне угрозы авиаударов11 февраля, 01:12 • 13151 просмотра
Капитан судна NewNew Polar Bear не признал вину по делу о повреждении кабелей в Балтийском море05:23 • 8506 просмотра
"В военное время это не бытовая коррупция": Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении схемы на 2,6 млн грн в главном военном госпиталеVideo07:17 • 9998 просмотра
публикации
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
09:00 • 5700 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 31481 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 38183 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка10 февраля, 12:05 • 34385 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 49368 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Джей Ди Вэнс
Никол Пашинян
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Днепропетровская область
Село
Реклама
УНН Lite
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ08:43 • 2128 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 25883 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 27594 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 26888 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 52358 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Хранитель
Бильд

Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях

Киев • УНН

 • 350 просмотра

Психолог Николай Олейник объяснил концепцию «пяти языков любви» Гари Чепмена как практический подход к пониманию заботы. Он отметил, что языки любви могут меняться и не являются строгим научным законом.

Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Фото: pixabay

Почему партнеры любят друг друга, но все равно чувствуют себя неуслышанными? Подробнее о том, что на самом деле означают "пять языков любви" с точки зрения психологии и работает ли эта концепция в реальной жизни, рассказал журналистке УНН психолог-коуч Николай Олейник.

Детали

Концепцию пяти языков любви предложил Гэри Чепмен как практический подход к пониманию того, как люди воспринимают заботу и близость. Он выделил такие языки любви как: слова поддержки (одобрение), качественное время, подарки, поступки или служение (помощь) и физические прикосновения.

Концепция пяти языков любви — это практический подход, который описывает, как именно люди по-разному воспринимают любовь и заботу. Речь идет не о самой любви, а о способе ее считывания: кому-то важны слова, кому-то действия, время или тактильность. В повседневных отношениях эта модель работает как переводчик и как инструмент осознания и коммуникации

- объясняет психолог.

Часто партнеры не чувствуют любви даже тогда, когда оба искренне стараются. В результате может появиться ощущение дистанции, хотя чувства не исчезли, подчеркивает специалист.

Как улучшить интимную жизнь и достичь сексуальной гармонии21.02.25, 22:15 • 39944 просмотра

Каждый проявляет любовь так, как привык сам, а не так, как ее требует партнер. Например, один человек демонстрирует заботу через действия и ответственность, а другой ждет эмоциональной близости или слов поддержки. В результате оба стараются, но будто "говорят на разных языках". Это создает ощущение одиночества в паре, хотя любовь на самом деле присутствует

- говорит Николай Олейник.

Понять собственный язык любви можно через внимательность к своим реакциям, объясняет психолог. Чаще всего ответ скрыт в том, что нас ранит или, наоборот, больше всего наполняет.

Самый простой способ определить свой язык любви - посмотреть на свои реакции: на что вы больше всего обижаетесь, когда этого нет, что вас больше всего наполняет и успокаивает, какие проявления заботы вы помните годами. Так же важно наблюдать за партнером, а не только проходить тесты. Реальные потребности всегда видны в ежедневном поведении, а не только в ответах на вопросы

 - подчеркивает Николай Олейник.

В то же время, языки любви не являются постоянными на всю жизнь, подчеркнул психолог. Они могут меняться под влиянием обстоятельств, стресса или новых ролей в отношениях.

Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленной10.01.26, 17:04 • 74266 просмотров

Языки любви могут меняться в зависимости от стресса, родительства, болезней, потерь или этапов развития отношений. Например, в период истощения человеку важны действия и поддержка, а не романтика

- подчеркнул Николай Олейник.

Психолог утверждает, что эта концепция пяти языков любви не является строгим научным законом, однако может быть полезным инструментом для пары.

С точки зрения психологии, это не строгий научный закон, а полезная модель. Она хорошо работает для улучшения коммуникации, снижения недопониманий и осознания ожиданий в паре. Но она не работает, если в отношениях есть насилие, измена или манипуляции, если партнеры используют языки любви как требование: "люби меня так или уходи", или если игнорируются базовые ценности, безопасность и уважение. Языки любви не заменяют зрелость, ответственность и готовность слышать друг друга

 - объяснил психолог.

Языки любви - это не о том, как заставить партнера любить "правильно", а о том, как научиться видеть и понимать любовь в разных формах и проявлениях, подытожил Николай Олейник.

История о любви, верности и силе духа: тяжелораненый боец женился на девушке в Центре Шалимова22.01.26, 10:25 • 14176 просмотров

Алла Киосак

Общество
Одиночество
Брак