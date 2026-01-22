История о любви, верности и силе духа: тяжелораненый боец женился на девушке в Центре Шалимова
Киев • УНН
В Национальном Научном Центре хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова женился тяжелораненый боец Денис на Милене. Они познакомились в Краматорске, а Денис получил минно-взрывную травму, из-за чего ему ампутировали ноги и руку.
Сотрудники Национального Научного Центра хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова стали свидетелями рождения новой семьи. Тяжелораненый боец женился на девушке, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ННЦХТ им. А.А. Шалимова.
Подробности
Денис и Милена познакомились в прошлом году в кафе Краматорска. Денис был там по службе, а Милена - местная жительница. По словам юноши, они поняли, что не могут жить друг без друга.
В ноябре прошлого года Денис получил тяжелую минно-взрывную травму, пострадали левая рука, обе ноги, органы брюшной полости, глаз.
Спасти конечности можно было бы, если бы раненого удалось вовремя эвакуировать с позиции вблизи Константиновки. Но единственную дорогу сильно обстреливал враг. За время ишемии (примерно 10-12 часов) у юноши случился турникетный синдром, начался некроз тканей, и обе ноги и левую руку пришлось ампутировать
Далее были операции в Харькове, а затем мужчину переправили в Центр имени Шалимова. Денис долго находился в реанимационном отделении: рядом с ним была любимая девушка.
Не дождавшись выписки, влюбленные решили пожениться прямо на территории нашей больницы в минувшую субботу. Это история не только о любви, но и о силе духа, верности и поддержке. О решении быть вместе - несмотря на боль, испытания и неопределенность
