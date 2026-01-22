$43.180.08
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в Москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
07:01 • 6754 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 16901 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 31634 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 32398 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 52721 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 30546 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 48577 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 48834 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 21702 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

История о любви, верности и силе духа: тяжелораненый боец женился на девушке в Центре Шалимова

Киев • УНН

 • 56 просмотра

В Национальном Научном Центре хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова женился тяжелораненый боец Денис на Милене. Они познакомились в Краматорске, а Денис получил минно-взрывную травму, из-за чего ему ампутировали ноги и руку.

История о любви, верности и силе духа: тяжелораненый боец женился на девушке в Центре Шалимова
Фото: ННЦХТ им. А.А. Шалимова

Сотрудники Национального Научного Центра хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова стали свидетелями рождения новой семьи. Тяжелораненый боец женился на девушке, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ННЦХТ им. А.А. Шалимова.

Подробности

Денис и Милена познакомились в прошлом году в кафе Краматорска. Денис был там по службе, а Милена - местная жительница. По словам юноши, они поняли, что не могут жить друг без друга.

В ноябре прошлого года Денис получил тяжелую минно-взрывную травму, пострадали левая рука, обе ноги, органы брюшной полости, глаз.

Спасти конечности можно было бы, если бы раненого удалось вовремя эвакуировать с позиции вблизи Константиновки. Но единственную дорогу сильно обстреливал враг. За время ишемии (примерно 10-12 часов) у юноши случился турникетный синдром, начался некроз тканей, и обе ноги и левую руку пришлось ампутировать

- говорится в сообщении.

Далее были операции в Харькове, а затем мужчину переправили в Центр имени Шалимова. Денис долго находился в реанимационном отделении: рядом с ним была любимая девушка.

Не дождавшись выписки, влюбленные решили пожениться прямо на территории нашей больницы в минувшую субботу. Это история не только о любви, но и о силе духа, верности и поддержке. О решении быть вместе - несмотря на боль, испытания и неопределенность

- сообщили в центре.

Евгений Устименко

