Как Центр Шалимова преодолевает иммунные барьеры: секреты успешных трансплантаций

В Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова успешность трансплантаций органов обеспечивается благодаря точному подбору доноров и реципиентов по HLA-антигенам и постоянному контролю иммунной системы пациентов. Благодаря этому пациенты с терминальной органной недостаточностью получают шанс не только выжить, но и жить долго и полноценно, передает УНН.

Отмечается, что в трансплантологии существует парадокс: единственный шанс спасти человека на терминальной стадии почечной, печеночной, сердечной, легочной или поджелудочной недостаточности — это трансплантация органа. Но вместе с шансом приходит и самый большой вызов: собственная иммунная система пациента, которая учится распознавать "свое" на протяжении всей жизни и настолько хорошо выполняет эту работу, что любой генетически чужой орган воспринимает как опасность.

На поверхности каждой клетки с ядром расположены специфические белки — HLA (human leukocyte antigens). Они работают как идентификаторы: "я свой".

Когда иммунная система видит HLA, которые не совпадают с генетическими "подписями" организма, запускается цепь реакций: лимфоциты активируются, размножаются, становятся цитотоксическими и синтезируют антитела против чужеродных антигенов.

Поэтому полная или близкая к полной совместимость HLA между донором и реципиентом и отсутствие HLA-антител - золотой стандарт, что существенно снижает риск отторжения.

Как только пациента включают в "Лист ожидания" на трансплантацию, проводят HLA типирование — молекулярно-генетическое исследование, определяющее индивидуальный набор антигенов. Это позволяет системе автоматически подбирать потенциальных доноров с родственным HLA-профилем - говорят в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова.

Следующий этап - скрининг HLA антител, так называемый PRA test (Panel Reactive Antibody).

Это индикатор того, насколько "насторожена" иммунная система реципиента.

PRA < 20% — минимальные риски.

PRA > 20% — требуется расширенное тестирование, которое определяет, против каких конкретных HLA-антигенов сформированы антитела. Это позволяет избежать трансплантации органа, имеющего "запрещенные" антигены.

Непосредственно перед трансплантацией солидного органа проводится исследование на определение донор-специфических антител – Cross-match (CDC-test). Это одно из важнейших исследований, необходимость проведения которого исключает острое отторжение солидного органа на операционном столе.

Подбор пары "донор-реципиент" осуществляется только в специализированных лабораториях, которые оснащены специальным оборудованием и обеспечены специалистами соответствующей квалификации, работающими в круглосуточном режиме (24/7). В Украине таких полноценно функционирующих лабораторий существует лишь несколько, преимущественно из-за нехватки соответствующих специалистов и иммунологов, которые бы имели специализации по трансплантационной иммунологии.

Однако в нашем Центре такая лаборатория создана и успешно функционирует в круглосуточном режиме, обеспечивая ургентные потребности Центра.

Даже идеальная совместимость не гарантирует, что со временем антитела не появятся, следовательно:

реципиентам почечных трансплантатов тестирование на донор-специфические антитела проводят каждые 3–6 месяцев;

реципиентам других органов — 1 раз в год.

Если появляются признаки дисфункции органа, изменяется иммунограмма или фиксируются HLA-антитела — проводят дополнительное, иногда срочное, тестирование. А "золотым стандартом" подтверждения отторжения остается пункционная биопсия трансплантата. Именно благодаря тщательности этих исследований трансплантология сегодня может не просто продлевать жизнь — а давать шанс жить долго и полноценно, - добавили врачи.

