Как Центр Шалимова преодолевает иммунные барьеры: секреты успешных трансплантаций

$42.300.10
48.950.00
ukenru
11:46 • 644 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – "Укрэнерго"
11:04 • 2388 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
08:20 • 9266 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
07:45 • 19104 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
07:27 • 14296 просмотра
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
27 ноября, 01:49 • 35441 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50 • 35941 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49 • 71184 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
26 ноября, 15:41 • 34428 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07 • 31757 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.1м/с
90%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
россия штампует фейковые иски против Украины во временно оккупированном Крыму - ЦНС27 ноября, 02:18 • 23339 просмотра
ССО показали ликвидацию члена вражеской ДРГ и взятие в плен еще двух на Донецком направленииVideo27 ноября, 02:50 • 16517 просмотра
"Подонки и уроды": Трамп эмоционально воспринял материал The New York Times о своем старении27 ноября, 03:23 • 23628 просмотра
ISW: Россия сможет полностью захватить Донецкую область в августе 2027 года при текущих темпах продвижения27 ноября, 04:30 • 10607 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"06:49 • 10249 просмотра
публикации
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto11:52 • 706 просмотра
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto09:33 • 9574 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
Эксклюзив
07:45 • 19107 просмотра
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило26 ноября, 16:04 • 35635 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto26 ноября, 15:49 • 71185 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Радослав Сикорский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Женева
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"06:49 • 10255 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 41802 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 75757 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 91837 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 91535 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Дипломатка
Золото

Как Центр Шалимова преодолевает иммунные барьеры: секреты успешных трансплантаций

Киев • УНН

 • 580 просмотра

Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова обеспечивает успешность трансплантаций благодаря точному подбору доноров и реципиентов по HLA-антигенам и постоянному контролю иммунной системы пациентов. Это позволяет пациентам с терминальной органной недостаточностью жить долго и полноценно.

Как Центр Шалимова преодолевает иммунные барьеры: секреты успешных трансплантаций

В Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова успешность трансплантаций органов обеспечивается благодаря точному подбору доноров и реципиентов по HLA-антигенам и постоянному контролю иммунной системы пациентов. Благодаря этому пациенты с терминальной органной недостаточностью получают шанс не только выжить, но и жить долго и полноценно, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в трансплантологии существует парадокс: единственный шанс спасти человека на терминальной стадии почечной, печеночной, сердечной, легочной или поджелудочной недостаточности — это трансплантация органа. Но вместе с шансом приходит и самый большой вызов: собственная иммунная система пациента, которая учится распознавать "свое" на протяжении всей жизни и настолько хорошо выполняет эту работу, что любой генетически чужой орган воспринимает как опасность.

На поверхности каждой клетки с ядром расположены специфические белки — HLA (human leukocyte antigens). Они работают как идентификаторы: "я свой".

Когда иммунная система видит HLA, которые не совпадают с генетическими "подписями" организма, запускается цепь реакций: лимфоциты активируются, размножаются, становятся цитотоксическими и синтезируют антитела против чужеродных антигенов.

Поэтому полная или близкая к полной совместимость HLA между донором и реципиентом и отсутствие HLA-антител - золотой стандарт, что существенно снижает риск отторжения.

Как только пациента включают в "Лист ожидания" на трансплантацию, проводят HLA типирование — молекулярно-генетическое исследование, определяющее индивидуальный набор антигенов. Это позволяет системе автоматически подбирать потенциальных доноров с родственным HLA-профилем

- говорят в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова.

Следующий этап - скрининг HLA антител, так называемый PRA test (Panel Reactive Antibody).

Это индикатор того, насколько "насторожена" иммунная система реципиента.

PRA < 20% — минимальные риски.

PRA > 20% — требуется расширенное тестирование, которое определяет, против каких конкретных HLA-антигенов сформированы антитела. Это позволяет избежать трансплантации органа, имеющего "запрещенные" антигены.

Иммуносупрессия после трансплантации: в Центре Шалимова объяснили, как это работает и почему это важно24.07.25, 12:09 • 2352 просмотра

Непосредственно перед трансплантацией солидного органа проводится исследование на определение донор-специфических антител – Cross-match (CDC-test). Это одно из важнейших исследований, необходимость проведения которого исключает острое отторжение солидного органа на операционном столе.

Подбор пары "донор-реципиент" осуществляется только в специализированных лабораториях, которые оснащены специальным оборудованием и обеспечены специалистами соответствующей квалификации, работающими в круглосуточном режиме (24/7). В Украине таких полноценно функционирующих лабораторий существует лишь несколько, преимущественно из-за нехватки соответствующих специалистов и иммунологов, которые бы имели специализации по трансплантационной иммунологии.

Однако в нашем Центре такая лаборатория создана и успешно функционирует в круглосуточном режиме, обеспечивая ургентные потребности Центра.

Даже идеальная совместимость не гарантирует, что со временем антитела не появятся, следовательно:

  • реципиентам почечных трансплантатов тестирование на донор-специфические антитела проводят каждые 3–6 месяцев;
    • реципиентам других органов — 1 раз в год.

      Если появляются признаки дисфункции органа, изменяется иммунограмма или фиксируются HLA-антитела — проводят дополнительное, иногда срочное, тестирование. А "золотым стандартом" подтверждения отторжения остается пункционная биопсия трансплантата. Именно благодаря тщательности этих исследований трансплантология сегодня может не просто продлевать жизнь — а давать шанс жить долго и полноценно,

      - добавили врачи.

      В Центре Шалимова рассказали о методе лечения фибромиомы и послеродового кровотечения10.11.25, 13:35 • 4816 просмотров

      Ольга Розгон

      ОбществоЗдоровье
      Украина