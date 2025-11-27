$42.300.10
48.950.00
ukenru
11:46 • 150 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Як Центр Шалімова долає імунні бар’єри: секрети успішних трансплантацій

Київ • УНН

 • 406 перегляди

Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова забезпечує успішність трансплантацій завдяки точному підбору донорів і реципієнтів за HLA-антигенами та постійному контролю імунної системи пацієнтів. Це дозволяє пацієнтам з термінальною органною недостатністю жити довго та повноцінно.

Як Центр Шалімова долає імунні бар’єри: секрети успішних трансплантацій

У Національному інституті хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова успішність трансплантацій органів забезпечується завдяки точному підбору донорів і реципієнтів за HLA-антигенами та постійному контролю імунної системи пацієнтів. Завдяки цьому пацієнти з термінальною органною недостатністю отримують шанс не лише вижити, а й жити довго та повноцінно, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у трансплантології існує парадокс: єдиний шанс врятувати людину на термінальній стадії ниркової, печінкової, серцевої, легеневої чи підшлункової недостатності — це трансплантація органу. Але разом із шансом приходить і найбільший виклик: власна імунна система пацієнта, яка навчається розпізнавати "своє" протягом усього життя й настільки добре виконує цю роботу, що будь-який генетично чужий орган сприймає як небезпеку.

На поверхні кожної клітини з ядром розміщені специфічні білки — HLA (human leukocyte antigens). Вони працюють як ідентифікатори: "я свій".

Коли імунна система бачить HLA, які не збігаються з генетичними "підписами" організму, запускається ланцюг реакцій: лімфоцити активуються, розмножуються, стають цитотоксичними й синтезують антитіла проти чужорідних антигенів.

Тому повна або близька до повної сумісність HLA між донором і реципієнтом та відсутність HLA-антитіл - золотий стандарт, що суттєво знижує ризик відторгнення.

Щойно пацієнта включають у "Лист очікування" на трансплантацію, проводять HLA типування — молекулярно-генетичне дослідження, що визначає індивідуальний набір антигенів. Це дозволяє системі автоматично підбирати потенційних донорів зі спорідненим HLA-профілем

- кажуть у Національному інституті хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова.

Наступний етап - скринінг HLA антитіл, так званий PRA test (Panel Reactive Antibody).

Це індикатор того, наскільки "насторожена" імунна система реципієнта.

PRA < 20% — мінімальні ризики.

PRA > 20% — потрібне розширене тестування, яке визначає, проти яких конкретних HLA-антигенів сформовані антитіла. Це дозволяє уникнути трансплантації органа, що має "заборонені" антигени.

Імуносупресія після трансплантації: в Центрі Шалімова пояснили, як це працює і чому це важливо

Безпосередньо перед трансплантацією солідного органу проводиться дослідження на визначення донор-специфічних антитіл – Cross-match (CDC-test). Це одне з найважливіших досліджень, необхідність проведення якого унеможливлює гостре відторгнення солідного органу на операційному столі.

Підбір пари "донор-реципієнт" здійснюється тільки в спеціалізованих лабораторіях, які оснащені спеціальним обладнанням та забезпечені фахівцями відповідної кваліфікації, які працюють в цілодобовому режимі (24/7). В Україні таких повноцінно функціонуючих лабораторій існує лише декілька, переважно через брак відповідних спеціалістів та імунологів, які б мали спеціалізації з трансплантаційної імунології.

Проте в нашому Центрі така лабораторія створена, й успішно функціонує в цілодобовому режимі, забезпечуючи ургентні потреби Центру.

Навіть ідеальна сумісність не гарантує, що з часом антитіла не з’являться, отже:

  • реципієнтам ниркових трансплантатів тестування на донор-специфічні антитіла проводять кожні 3–6 місяців;
    • реципієнтам інших органів — 1 раз на рік.

      Якщо з'являються ознаки дисфункції органу, змінюється імунограма або фіксуються HLA-антитіла — проводять додаткове, інколи термінове, тестування. А "золотим стандартом" підтвердження відторгнення лишається пункційна біопсія трансплантата. Саме завдяки ретельності цих досліджень трансплантологія сьогодні може не просто продовжувати життя — а давати шанс жити довго й повноцінно,

      - додали лікарі.

      У Центрі Шалімова розповіли про метод лікування фіброміоми та післяпологової кровотечі

      Ольга Розгон

      Україна