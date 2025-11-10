У Центрі Шалімова розповіли про метод лікування фіброміоми та післяпологової кровотечі
Київ • УНН
Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова пропонує метод емболізації маткових артерій для лікування міоми матки та післяпологових кровотеч. Ця малоінвазивна процедура дозволяє зберегти матку та має високу ефективність у зменшенні симптомів.
Для лікування міоми матки, а також при кровотечах та патологіях, пов’язаних із гіперваскуляризацією, у Національному інституті хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова пропонують метод Емболізації маткових артерій, передає УНН.
Деталі
Що таке емболізація маткових артерій, для чого і які переваги цього методу, пояснили в Інституті хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова.
Емболізація маткових артерій (EMA) - це малоінвазивна ендоваскулярна процедура, яка застосовується для лікування міоми матки (фіброміоми), а іноді - при післяпологових кровотечах або інших патологіях матки, пов’язаних із гіперваскуляризацією.
Зазначимо низку переваг EMA:
- без розрізів (пункційний доступ);
- збереження матки (важливо для жінок репродуктивного ві
- швидке відновлення (госпіталізація 1–2 доби);
- висока ефективність (90–95 % зменшення симптомів).
Довідково
Міома, лейоміома, фіброма, фіброміома - це одне гормонзалежне (внаслідок високого рівня естрогенів) доброкісне захворювання, яке проявляється ростом щільних вузлів в різних шарах матки.
Як це лікувати
Лікування ендоскопічним методом відбувається наступним чином:
- Під час втручання через невеликий прокол шкіри на стегні або руці лікар вводить тонкий катетер у судини, що живлять матку.
- Через катетер подаються крихітні сферичні частинки — емболи, які перекривають кровотік до міоматозних вузлів.
- Позбавлені живлення, вузли поступово зменшуються в розмірах і перетворюються на щільну сполучну тканину.
Здорові ділянки матки при цьому не ушкоджуються, адже емболи мають діаметр близько 500 мікрон — вони потрапляють лише у збільшені судини, характерні саме для вузлів міоми, і не можуть закупорити нормальні артерії, які удвічі вужчі.
Як підкреслюють фахівці, міома без крові поступово зменшується або повністю зникає.
Що слід очікувати після процесу емболізації:
- кровопостачання до вузлів припиняється;
- канина міоми зазнає ішемії → некрозу → поступової редукції;
- матка зберігає кровотік через колатералі.
Висновок
Процедура практично безболісна і не потребує загального наркозу — пацієнт перебуває у стані легкого медикаментозного сну. У перші години після втручання можуть відчуватися болі внизу живота, пов’язані зі знекровленням вузлів, однак призначені знеболювальні — як наркотичні, так і звичайні — ефективно знімають дискомфорт
Нагадаємо
В Центрі Шалімова розповіли про ендоскопічне лігування вен стравоходу. Це сучасний метод лікування варикозного розширення вен при портальній гіпертензії, що є одним з найбезпечніших.
У Центрі Шалімова розповіли, який метод видалення донорської нирки став "золотим стандартом" у трансплантології21.10.25, 17:35 • 3084 перегляди