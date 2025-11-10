В Центре Шалимова рассказали о методе лечения фибромиомы и послеродового кровотечения
Киев • УНН
Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова предлагает метод эмболизации маточных артерий для лечения миомы матки и послеродовых кровотечений. Эта малоинвазивная процедура позволяет сохранить матку и обладает высокой эффективностью в уменьшении симптомов.
Для лечения миомы матки, а также при кровотечениях и патологиях, связанных с гиперваскуляризацией, в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова предлагают метод Эмболизации маточных артерий, передает УНН.
Детали
Что такое эмболизация маточных артерий, для чего и каковы преимущества этого метода, объяснили в Институте хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова.
Эмболизация маточных артерий (ЭМА) — это малоинвазивная эндоваскулярная процедура, которая применяется для лечения миомы матки (фибромиомы), а иногда — при послеродовых кровотечениях или других патологиях матки, связанных с гиперваскуляризацией.
Отметим ряд преимуществ ЭМА:
- без разрезов (пункционный доступ);
- сохранение матки (важно для женщин репродуктивного возраста);
- быстрое восстановление (госпитализация 1–2 суток);
- высокая эффективность (90–95 % уменьшения симптомов).
Справка
Миома, лейомиома, фиброма, фибромиома — это одно гормонозависимое (вследствие высокого уровня эстрогенов) доброкачественное заболевание, которое проявляется ростом плотных узлов в различных слоях матки.
Как это лечить
Лечение эндоскопическим методом происходит следующим образом:
- Во время вмешательства через небольшой прокол кожи на бедре или руке врач вводит тонкий катетер в сосуды, питающие матку.
- Через катетер подаются крошечные сферические частицы — эмболы, которые перекрывают кровоток к миоматозным узлам.
- Лишенные питания, узлы постепенно уменьшаются в размерах и превращаются в плотную соединительную ткань.
Здоровые участки матки при этом не повреждаются, ведь эмболы имеют диаметр около 500 микрон — они попадают только в увеличенные сосуды, характерные именно для узлов миомы, и не могут закупорить нормальные артерии, которые вдвое уже.
Как подчеркивают специалисты, миома без крови постепенно уменьшается или полностью исчезает.
Что следует ожидать после процесса эмболизации:
- кровоснабжение к узлам прекращается;
- ткань миомы подвергается ишемии → некрозу → постепенной редукции;
- матка сохраняет кровоток через коллатерали.
Вывод
Процедура практически безболезненна и не требует общего наркоза — пациент находится в состоянии легкого медикаментозного сна. В первые часы после вмешательства могут ощущаться боли внизу живота, связанные с обескровливанием узлов, однако назначенные обезболивающие — как наркотические, так и обычные — эффективно снимают дискомфорт.
Напомним
В Центре Шалимова рассказали об эндоскопическом лигировании вен пищевода. Это современный метод лечения варикозного расширения вен при портальной гипертензии, являющийся одним из самых безопасных.
В Центре Шалимова рассказали, какой метод удаления донорской почки стал "золотым стандартом" в трансплантологии21.10.25, 17:35 • 3082 просмотра