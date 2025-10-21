$41.760.03
14:07
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
13:53
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
12:57
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
11:39
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
10:33
Рада назначила Бережную главой Минкульта
10:26
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
09:34
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
08:55
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
21 октября, 07:53
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
21 октября, 07:32
рф снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
В Центре Шалимова рассказали, какой метод удаления донорской почки стал "золотым стандартом" в трансплантологии

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Лапароскопическая донорская нефрэктомия, впервые проведенная в 1995 году, сегодня применяется в более чем 90% случаев забора почки у живых доноров. Этот метод стал золотым стандартом благодаря минимальной травматичности, быстрому восстановлению и низкому риску осложнений.

В Центре Шалимова рассказали, какой метод удаления донорской почки стал "золотым стандартом" в трансплантологии

Лапароскопическая донорская нефрэктомия впервые была проведена в 1995 году в США и сегодня применяется в более чем 90% случаев забора почки у живых доноров. Этот метод стал "золотым стандартом" в трансплантологии благодаря минимальной травматичности, быстрому восстановлению и низкому риску осложнений, рассказали в Национальном научном центре хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова, пишет УНН.

Детали

Лапароскопия сегодня считается "золотым стандартом" в мировой трансплантологии - то есть лучшим, самым безопасным и самым эффективным методом забора почки у живых доноров.

Первую лапароскопическую донорскую нефрэктомию выполнили в 1995 году в Университете Джонса Хопкинса (США). С тех пор метод распространился во всех ведущих центрах трансплантации - США, Европе, Японии, Индии, Турции, Израиле. Сейчас же более 90% донорских нефрэктомий выполняются лапароскопически

- сообщили медики.

Почему именно лапароскопический метод стал стандартом

Метод стал золотым стандартом благодаря ряду факторов

Минимальная травматичность

Вместо большого разреза, как при открытой операции, используют несколько малых (0,5-1 см). Это значительно уменьшает повреждение мышц и тканей.

Быстрое восстановление донора

Доноры обычно встают с постели уже через несколько часов после операции, могут быть выписаны через 2-3 дня и возвращаются к привычной жизни в течение 2-3 недель (против 6-8 недель после открытой нефрэктомии).

Меньше послеоперационной боли и осложнений

Поскольку травматизация минимальна - меньше вероятность инфекций, кровотечений, образования грыж в месте разреза. Донору требуется меньшее количество обезболивающих средств, и сам процесс реабилитации проходит комфортнее.

Лучший косметический эффект

На теле остаются лишь небольшие малозаметные рубцы. Как следствие – больше желающих стать донорами из-за преодоления психологического барьера и страхов относительно операционного вмешательства, подытожили врачи.

Извлекли осколок из тела с помощью магнита: в Центре Шалимова спасли жизнь защитнику Украины16.10.25, 14:34 • 3926 просмотров

Алена Уткина

