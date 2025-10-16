Извлекли осколок из тела с помощью магнита: в Центре Шалимова спасли жизнь защитнику Украины

Специалисты Национального научного центра хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова провели очередную успешную операцию по спасению защитника Украины. Из его тела извлекли осколок с помощью медицинского магнита, сообщает УНН со ссылкой на Центр Шалимова.

Подробности

Уроженец Глухова Сумской области Александр женат и имеет взрослую дочь. Ему 41 год, до войны работал на стройке в родном городе.

В 2022 году он начал служить в Силах обороны Украины. В августе того же года во время боевого задания он получил ранение в результате обстрела миномета.

Бойца сначала эвакуировали в стабпункт, где оказали первую медицинскую помощь, затем направили в Сумскую областную больницу для проведения консервативного лечения, а далее его перевели в Главный военно-медицинский клинический госпиталь Государственной пограничной службы Украины.

Мужчина в результате ранения получил осколочные ранения обоих плеч и лопаточных областей с повреждением нервов. В его тело попало металлическое инородное тело больших размеров - оно вошло через левое бедро и прошло до малого таза.

Александр жаловался на сильную боль в левом тазобедренном суставе в месте вхождения металлического осколка. Также из-за полученных ранений у него наблюдалось выраженное онемение правой руки и локтя.

С помощью специального медицинского магнита из тела Александра извлекли осколок неправильной формы с острыми краями, размером 5х2х3 см. Его пребывание в теле угрожало повреждением магистральных сосудов, мочевого пузыря и прямой кишки.

Благодаря действиям врачей жизни и здоровью Александра ничего не угрожает. Уже на второй день после операции мужчина мог самостоятельно передвигаться по отделению. Через несколько дней его выписали из стационара клиники.

Напомним

