Хірурги центру Шалімова вперше в Україні видалили нейрофіброму шлунку за допомогою інноваційної методики
Київ • УНН
В Україні вперше виконали лапаро-ендоскопічну кооперативну хірургію (LECS), видаливши рідкісну нейрофіброму шлунку. Пацієнтку виписали вже на третій день після операції.
Як пояснюють медики, лапаро-ендоскопічна кооперативна хірургія (LECS) - це сучасна малотравматична методика, яка поєднує два підходи:
Деталі
Як пояснюють медики, лапаро-ендоскопічна кооперативна хірургія (LECS) - це сучасна малотравматична методика, яка поєднує два підходи:
- лапароскопію - хірургічний метод, який дозволяє проводити діагностичні та лікувальні процедури на органах черевної порожнини через невеликі проколи (5-10 мм) замість традиційних великих розрізів;
- ендоскопію - мініінвазивний метод діагностики та лікування, що дозволяє лікарю оглянути внутрішні органи за допомогою спеціального інструмента - ендоскопа: тонкої трубки з камерою, яка вводиться
всередину шлунку чи кишківника, щоб бачити пухлину зсередини.
Як зазначають фахівці, завдяки поєднанню цих методів хірург може точно знайти й акуратно видалити пухлину.
Це дозволяє:
- зменшити біль після операції;
- скоротити час відновлення;
- знизити ризик ускладнень;
- краще зберегти функцію шлунку та кишківника.
LECS найчастіше застосовують при лікуванні раннього раку шлунку та невеликих доброякісних пухлин. Методика була вперше застосована в Україні у відділенні торако-абдомінальної хірургії Національного Наукового центру хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова
Як вказано, LECS є важливим кроком у гастроінтестинальній таонкохірургії, тому що пропонує пацієнтам "безпечніший та менш травматичний метод лікування з відмінними клінічними результатами". Надалі сфера застосування цього методу розшириться.
В представленому випадку, завдяки спільній праці хірургів та ендоскопістів, була видалена рідкісна нейрофіброма шлунку. Пацієнтка була виписана на 3-й день після операції
