рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
07:01 • 11842 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
07:01 • 13046 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
06:24 • 14058 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 53678 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 54027 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 39374 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
7 жовтня, 11:53 • 40813 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 36894 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 70026 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Хірурги центру Шалімова вперше в Україні видалили нейрофіброму шлунку за допомогою інноваційної методики

Київ • УНН

 • 1464 перегляди

В Україні вперше виконали лапаро-ендоскопічну кооперативну хірургію (LECS), видаливши рідкісну нейрофіброму шлунку. Пацієнтку виписали вже на третій день після операції.

Хірурги центру Шалімова вперше в Україні видалили нейрофіброму шлунку за допомогою інноваційної методики

В Україні вперше виконали лапаро-ендоскопічну кооперативну хірургію (LECS) - інноваційну малотравматичну методику. Завдяки новому підходу лікарі видалили рідкісну нейрофіброму шлунку, а пацієнтку виписали вже на третій день після операції. Про це повідомили у Національному науковому центрі хірургії й трансплантації імені О.О. Шалімова, пише УНН.

Деталі

Як пояснюють медики, лапаро-ендоскопічна кооперативна хірургія (LECS) - це сучасна малотравматична методика, яка поєднує два підходи:

  • лапароскопію - хірургічний метод, який дозволяє проводити діагностичні та лікувальні процедури на органах черевної порожнини через невеликі проколи (5-10 мм) замість традиційних великих розрізів;
    • ендоскопію - мініінвазивний метод діагностики та лікування, що дозволяє лікарю оглянути внутрішні органи за допомогою спеціального інструмента - ендоскопа: тонкої трубки з камерою, яка вводиться всередину шлунку чи кишківника, щоб бачити пухлину зсередини.

      Як зазначають фахівці, завдяки поєднанню цих методів хірург може точно знайти й акуратно видалити пухлину.

      Це дозволяє:

      • зменшити біль після операції;
        • скоротити час відновлення;
          • знизити ризик ускладнень;
            • краще зберегти функцію шлунку та кишківника.

              LECS найчастіше застосовують при лікуванні раннього раку шлунку та невеликих доброякісних пухлин. Методика була вперше застосована в Україні у відділенні торако-абдомінальної хірургії Національного Наукового центру хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова 

              - йдеться у дописі Центра.

              Як вказано, LECS є важливим кроком у гастроінтестинальній таонкохірургії, тому що пропонує пацієнтам "безпечніший та менш травматичний метод лікування з відмінними клінічними результатами". Надалі сфера застосування цього методу розшириться.

              В представленому випадку, завдяки спільній праці хірургів та ендоскопістів, була видалена рідкісна нейрофіброма шлунку. Пацієнтка була виписана на 3-й день після операції

              - підсумували медики результати першого досвіду.

              Альона Уткіна

              СуспільствоЗдоров'яТехнології
              Україна