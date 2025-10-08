Хірурги центру Шалімова вперше в Україні видалили нейрофіброму шлунку за допомогою інноваційної методики

В Україні вперше виконали лапаро-ендоскопічну кооперативну хірургію (LECS) - інноваційну малотравматичну методику. Завдяки новому підходу лікарі видалили рідкісну нейрофіброму шлунку, а пацієнтку виписали вже на третій день після операції. Про це повідомили у Національному науковому центрі хірургії й трансплантації імені О.О. Шалімова, пише УНН.

Деталі

Як пояснюють медики, лапаро-ендоскопічна кооперативна хірургія (LECS) - це сучасна малотравматична методика, яка поєднує два підходи:

лапароскопію - хірургічний метод, який дозволяє проводити діагностичні та лікувальні процедури на органах черевної порожнини через невеликі проколи (5-10 мм) замість традиційних великих розрізів;

ендоскопію - мініінвазивний метод діагностики та лікування, що дозволяє лікарю оглянути внутрішні органи за допомогою спеціального інструмента - ендоскопа: тонкої трубки з камерою, яка вводиться всередину шлунку чи кишківника, щоб бачити пухлину зсередини.

Як зазначають фахівці, завдяки поєднанню цих методів хірург може точно знайти й акуратно видалити пухлину.

Це дозволяє:

зменшити біль після операції;

скоротити час відновлення;

знизити ризик ускладнень;

краще зберегти функцію шлунку та кишківника.

LECS найчастіше застосовують при лікуванні раннього раку шлунку та невеликих доброякісних пухлин. Методика була вперше застосована в Україні у відділенні торако-абдомінальної хірургії Національного Наукового центру хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова - йдеться у дописі Центра.

Як вказано, LECS є важливим кроком у гастроінтестинальній таонкохірургії, тому що пропонує пацієнтам "безпечніший та менш травматичний метод лікування з відмінними клінічними результатами". Надалі сфера застосування цього методу розшириться.

В представленому випадку, завдяки спільній праці хірургів та ендоскопістів, була видалена рідкісна нейрофіброма шлунку. Пацієнтка була виписана на 3-й день після операції - підсумували медики результати першого досвіду.

