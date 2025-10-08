Хирурги центра Шалимова впервые в Украине удалили нейрофиброму желудка с помощью инновационной методики

В Украине впервые выполнили лапаро-эндоскопическую кооперативную хирургию (LECS) - инновационную малотравматичную методику. Благодаря новому подходу врачи удалили редкую нейрофиброму желудка, а пациентку выписали уже на третий день после операции. Об этом сообщили в Национальном научном центре хирургии и трансплантации имени А.А. Шалимова, пишет УНН.

Детали

Как объясняют медики, лапаро-эндоскопическая кооперативная хирургия (LECS) - это современная малотравматичная методика, которая объединяет два подхода:

лапароскопию - хирургический метод, который позволяет проводить диагностические и лечебные процедуры на органах брюшной полости через небольшие проколы (5-10 мм) вместо традиционных больших разрезов;

эндоскопию - миниинвазивный метод диагностики и лечения, позволяющий врачу осмотреть внутренние органы с помощью специального инструмента - эндоскопа: тонкой трубки с камерой, которая вводится внутрь желудка или кишечника, чтобы видеть опухоль изнутри.

Как отмечают специалисты, благодаря сочетанию этих методов хирург может точно найти и аккуратно удалить опухоль.

Это позволяет:

уменьшить боль после операции;

сократить время восстановления;

снизить риск осложнений;

лучше сохранить функцию желудка и кишечника.

LECS чаще всего применяют при лечении раннего рака желудка и небольших доброкачественных опухолей. Методика была впервые применена в Украине в отделении торако-абдоминальной хирургии Национального Научного центра хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова - говорится в сообщении Центра.

Как указано, LECS является важным шагом в гастроинтестинальной и онкохирургии, потому что предлагает пациентам "более безопасный и менее травматичный метод лечения с отличными клиническими результатами". В дальнейшем сфера применения этого метода расширится.

В представленном случае, благодаря совместной работе хирургов и эндоскопистов, была удалена редкая нейрофиброма желудка. Пациентка была выписана на 3-й день после операции - подытожили медики результаты первого опыта.

Всемирный день сердца: в Центре Шалимова рассказали, как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания