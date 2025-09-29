Всемирный день сердца: в Центре Шалимова рассказали, как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания
Киев • УНН
29 сентября мир отмечает Всемирный день сердца. Специалисты Центра Шалимова рассказали, как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, являющиеся главной причиной смертности в Украине.
Отмечается, что сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в Украине, особенно среди мужчин.
К таким относятся:
- ишемическая болезнь сердца (сердечные приступы);
- инсульт;
- гипертония (повышенное артериальное давление);
- ревматическая болезнь сердца;
- врожденные заболевания сердца;
- сердечная недостаточность.
Какие шаги помогут сохранить здоровье сердца
1. Отказ от курения.
Курение – одна из главных причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
В течение 2-х лет после отказа от табака значительно уменьшается риск ишемической болезни сердца. А через 15 лет риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается до уровня некурящего. Пассивное курение также вредно для здоровья сердца.
2. Физическая активность.
Регулярная физическая активность уменьшает риск сердечно-сосудистых болезней.
Рекомендуется уделять по крайней мере 30 минут физической активности 5 раз в неделю. Кроме занятий спортом, можно подняться по лестнице вместо лифта, прогуляться пешком, съездить по делам на велосипеде вместо авто.
3. Следить за своим весом.
Лишний вес повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
4. Соблюдать сбалансированное здоровое питание.
Рекомендуется употреблять меньше продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, что может повысить уровень холестерина в крови.
Употреблять много овощей и фруктов. Обращать внимание на информацию о содержании калорий, жира, сахара и соли в продуктах, которые покупаете.
5. Употреблять меньше алкоголя.
Его чрезмерное употребление увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Сердечно-сосудистые заболевания можно предотвратить с помощью профилактики — здорового образа жизни и своевременного обращения к врачу при появлении характерной симптоматики
