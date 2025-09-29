Всемирный день сердца: в Центре Шалимова рассказали, как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания

29 сентября мир отмечает Всемирный день сердца – повод вспомнить, что сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в Украине. Однако большинство из них можно предотвратить. Специалисты ННЦХТ им. А.А. Шалимова посоветовали, как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, пишет УНН.

Отмечается, что сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в Украине, особенно среди мужчин.

К таким относятся:

1. Отказ от курения.

Курение – одна из главных причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

В течение 2-х лет после отказа от табака значительно уменьшается риск ишемической болезни сердца. А через 15 лет риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается до уровня некурящего. Пассивное курение также вредно для здоровья сердца.

2. Физическая активность.

Регулярная физическая активность уменьшает риск сердечно-сосудистых болезней.

Рекомендуется уделять по крайней мере 30 минут физической активности 5 раз в неделю. Кроме занятий спортом, можно подняться по лестнице вместо лифта, прогуляться пешком, съездить по делам на велосипеде вместо авто.

3. Следить за своим весом.

Лишний вес повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

4. Соблюдать сбалансированное здоровое питание.

Рекомендуется употреблять меньше продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, что может повысить уровень холестерина в крови.

Употреблять много овощей и фруктов. Обращать внимание на информацию о содержании калорий, жира, сахара и соли в продуктах, которые покупаете.

5. Употреблять меньше алкоголя.

Его чрезмерное употребление увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Сердечно-сосудистые заболевания можно предотвратить с помощью профилактики — здорового образа жизни и своевременного обращения к врачу при появлении характерной симптоматики