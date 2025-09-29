Всемирный день сердца: в Центре Шалимова рассказали, как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания

$41.480.01
48.410.31
ukenru
07:20 • 9234 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
05:05 • 18944 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 43372 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 66106 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 47117 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 43142 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 65587 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 72446 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 96375 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 159595 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
1м/с
94%
755мм
Популярные новости
Оккупанты в Луганской области возрождают "стахановское движение" среди студентов - ЦНС29 сентября, 00:32 • 16225 просмотра
Оккупанты ударили по предприятию по производству коньяка AZNAURI в Одесской области29 сентября, 00:54 • 20521 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 19860 просмотра
Россия безнаказанно нарушает небо Европы: сбитие российского самолета может выявить раскол в НАТО29 сентября, 02:43 • 12196 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года07:05 • 10200 просмотра
публикации
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 66516 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 159595 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 79677 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 89149 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 89122 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Лещенко
Джей Ди Вэнс
Кит Келлог
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Молдова
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года07:05 • 10335 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 19988 просмотра
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37 • 33300 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 96375 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 53033 просмотра
Актуальное
R-360 Нептун
MIM-104 Patriot
СВИФТ
Фокс Ньюс
Ракетный комплекс "Панцирь"

Всемирный день сердца: в Центре Шалимова рассказали, как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания

Киев • УНН

 • 996 просмотра

29 сентября мир отмечает Всемирный день сердца. Специалисты Центра Шалимова рассказали, как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, являющиеся главной причиной смертности в Украине.

Всемирный день сердца: в Центре Шалимова рассказали, как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания

29 сентября мир отмечает Всемирный день сердца – повод вспомнить, что сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в Украине. Однако большинство из них можно предотвратить. Специалисты ННЦХТ им. А.А. Шалимова посоветовали, как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в Украине, особенно среди мужчин.

К таким относятся:

  • ишемическая болезнь сердца (сердечные приступы);
    • инсульт;
      • гипертония (повышенное артериальное давление);
        • ревматическая болезнь сердца;
          • врожденные заболевания сердца;
            • сердечная недостаточность.

              Какие шаги помогут сохранить здоровье сердца

              1. Отказ от курения.

              Курение – одна из главных причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

              В течение 2-х лет после отказа от табака значительно уменьшается риск ишемической болезни сердца. А через 15 лет риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается до уровня некурящего. Пассивное курение также вредно для здоровья сердца.

              2. Физическая активность.

              Регулярная физическая активность уменьшает риск сердечно-сосудистых болезней.

              Рекомендуется уделять по крайней мере 30 минут физической активности 5 раз в неделю. Кроме занятий спортом, можно подняться по лестнице вместо лифта, прогуляться пешком, съездить по делам на велосипеде вместо авто.

              3. Следить за своим весом.

              Лишний вес повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

              4. Соблюдать сбалансированное здоровое питание.

              Рекомендуется употреблять меньше продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, что может повысить уровень холестерина в крови.

              Употреблять много овощей и фруктов. Обращать внимание на информацию о содержании калорий, жира, сахара и соли в продуктах, которые покупаете.

              5. Употреблять меньше алкоголя.

              Его чрезмерное употребление увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

              Сердечно-сосудистые заболевания можно предотвратить с помощью профилактики — здорового образа жизни и своевременного обращения к врачу при появлении характерной симптоматики

              - добавили специалисты.

              Иммуносупрессия после трансплантации: в Центре Шалимова объяснили, как это работает и почему это важно24.07.25, 12:09 • 2274 просмотра

              Ольга Розгон

              ОбществоЗдоровье
              Украина