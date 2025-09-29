Всесвітній день серця: у Центрі Шалімова розповіли, як запобігти серцево-судинним захворюванням
Київ • УНН
29 вересня світ відзначає Всесвітній день серця. Фахівці Центру Шалімова розповіли, як запобігти серцево-судинним захворюванням, що є головною причиною смертності в Україні.
29 вересня світ відзначає Всесвітній день серця - привід згадати, що серцево-судинні захворювання залишаються головною причиною смертності в Україні. Проте більшість із них можна попередити. Фахівці ННЦХТ ім. О.О. Шалімова порадили як запобігти серцево-судинним захворюванням, пише УНН.
Зазначається, що серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності в Україні, особливо серед чоловіків.
До таких відносять:
- ішемічна хвороба серця (серцеві напади);
- інсульт;
- гіпертонія (підвищений артеріальний тиск);
- ревматична хвороба серця;
- вроджені захворювання серця;
- серцева недостатність.
Які кроки допоможуть зберегти здоров’я серця
1. Відмова від куріння.
Куріння – одна з головних причин виникнення серцево-судинних захворювань.
Протягом 2-х років після відмови від тютюну значно зменшується ризик ішемічної хвороби серця. А через 15 років ризик серцево-судинних захворювань знижується до рівня некурця. Пасивне куріння також шкідливе для здоров’я серця.
2. Фізична активність.
Регулярна фізична активність зменшує ризик серцево-судинних хвороб.
Рекомендується приділяти принаймні 30 хвилин фізичній активності 5 разів на тиждень. Окрім занять спортом, можна піднятися сходами замість ліфта, прогулятися пішки, з’їздити у справах на велосипеді замість авто.
3. Слідкувати за своєю вагою.
Зайва вага підвищує ризик серцево-судинних захворювань.
4. Дотримуватись збалансованого здорового харчування.
Рекомендується вживати менше продуктів з високим вмістом насичених жирів, що може підвищити рівень холестерину в крові.
Вживати багато овочів та фруктів. Звертати увагу на інформацію про вміст калорій, жиру, цукру і солі у продуктах, що купуєте.
5. Вживати менше алкоголю.
Його надмірне вживання збільшує ризик серцево-судинних захворювань.
Серцево-судинні захворювання можна попередити за допомогою профілактики — здорового способу життя та своєчасного звернення до лікаря при появі характерної симптоматики
