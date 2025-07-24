Імуносупресія після трансплантації: в Центрі Шалімова пояснили, як це працює і чому це важливо

Імуносупресанти є лікарськими засобами, які пригнічують імунні реакції, що виникають в організмі у відповідь на генетично чужорідний орган. Після трансплантації кожен пацієнт повинен пожиттєво приймати імуносупресивні препарати, пояснили в Національному науковому центрі хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова, пише УНН.

Деталі

В Центрі Шалімова пояснили, що задля забезпечення післятрансплантаційної імуносупресії зазвичай застосовують комбінації лікарських препаратів. Вони підбираються індивідуально, щоб враховувати особливості кожного пацієнта та пересадженого органу.

В залежності від цих факторів, підходи можуть включати різні методики, спрямовані на досягнення ефективної імуносупресії:

Індукційна імуносупресія

Цей підхід включає всі ліки, які дають одразу після трансплантації у підвищених дозах з метою запобігання гострому відторгненню організмом пересадженого органу. Незважаючи на те, що прийом препаратів можна продовжувати після виписки протягом перших 30 днів після трансплантації, вони, як правило, не використовуються довгостроково.

За перше півріччя 2025 року хірурги Центру Шалімова здійснили 51 трансплантацію життєво важливих органів

Підтримуюча імуносупресія

Після трансплантації проводиться посттрансплантаційний моніторинг, який включає призначення всіх необхідних імуносупресивних препаратів до, під час або після операції з метою забезпечення довгострокового захисту трансплантованого органу та підтримки його функціонування. Наприклад, преднізон, циклоспорин, такролімус, мофетилу мікофенолат, азатіоприн або еверолімус. Варто звернути увагу, що підтримуюча імуносупресія не включає будь-які імуносупресивні препарати, призначені для лікування епізодів відторгнення або для індукції.

Імуносупресія проти відторгнення

Такий підхід включає всі імуносупресивні препарати, призначені для лікування епізоду гострого відторгнення протягом початкового періоду після трансплантації або протягом певного періоду спостереження. Зазвичай це відбувається до 30 днів після діагностики гострого відторгнення.

В Центрі імені шалімова також пояснили, що на час перебування в стаціонарі після трансплантації імуносупресивними препаратами забезпечує лікарня, в якій було проведено пересадку.

Після виписки пацієнт отримує рецепт на імуносупресивні лікарські засоби, з яким йде до аптеки та отримує безкоштовно всі необхідні ліки, згідно програми реімбурсації "Доступні ліки". Правильний вибір імуносупресивного препарату та підбір дози забезпечують успішність приживлення органу та мінімізує ризики відторгнення після трансплантації - зазначили в Центрі Шалімова.

Доповнення

Команда Центру Шалімова представила унікальний випадок одномоментного втручання на коронарних і периферичних артеріях на міжнародному конгресі в Афінах. Ця операція, проведена двома бригадами, отримала високу оцінку міжнародної медичної спільноти.

Медики Охматдиту вперше провели трансплантацію органів 4-річної дівчинки, врятувавши трьох дітей. Операції відбулися попри нічні вибухи та повітряні тривоги.