За перше півріччя 2025 року хірурги Центру Шалімова здійснили 51 трансплантацію життєво важливих органів

За перше півріччя 2025 року хірурги-трансплантологи Національного наукового центру хірургії і трансплантології імені Шалімова провели 51 операцію з трансплантації печінки, нирок, серця.

Про це пише УНН з посиланням на сторінку ННЦХТ імені Шалімова у Facebook.

Деталі

Загалом, за інформацією Міністерства охорони здоров’я України за перше півоіччя було проведено 304 трансплантації, з них 87 від живого донора та 217 посмертно. Зокрема відбулося 174 трансплантації нирок, 80 печінки та 50 серця.

ННЦХТ імені Шалімова здійснив 51 трансплантацію (30 нирок, 19 печінки, 2 серця).

Лише "Львівське територіальне медичне об’єднання "Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги" здійснила більше таких операцій (55 пересадок нирок, 12 печінки, 14 серця).

По кількості посмертних донорів лідирують Київ та область (26) та Львівщина (8).

Від 5-6 посмертних донорів надали у Вінницькій, Черкаській, Кропивницькій та Запорізькій областях.

Загалом за даними МОЗ в Україні • 2418 пацієнтів очікують пересадки нирок; • 696 – серця; • 667 печінки; • 55 – легені; • 40 – комплекс серце-легені; • 17 – комплекс нирки-підшлункова; • 17 – печінка-спліт.

Доповнення

В Центрі Шалімова розповіли, що у випадках, коли пацієнт має злоякісну пухлину печінки, робити радикальну операцію небезпечно через ризик печінкової недостатності.

У такому випадку на допомогу приходить передопераційна емболізація ворітної вени. Ця малоінвазивна процедура стимулює ріст здорової частки печінки, що знижує ризик ускладнень і робить хірургічне лікування безпечнішим. Така процедура дає шанс навіть тим пацієнтам, яких раніше вважали безнадійними