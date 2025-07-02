У Центрі Шалімова розповіли про найефективніше лікування злоякісних пухлин печінки
Київ • УНН
При злоякісних пухлинах печінки передопераційна емболізація може стимулювати ріст здорової частки, знижуючи ризик ускладнень. Це робить радикальну операцію безпечною, надаючи шанс навіть "безнадійним" пацієнтам.
У випадках, коли пацієнт має злоякісну пухлину печінки, робити радикальну операцію небезпечно через ризик печінкової недостатності. У такому випадку на допомогу приходить передопераційна емболізація ворітної вени. Ця малоінвазивна процедура стимулює ріст здорової частки печінки, що знижує ризик ускладнень і робить хірургічне лікування безпечнішим. Така процедура дає шанс навіть тим пацієнтам, яких раніше вважали безнадійними, розповіли у Центрі Шалімова, передає УНН.
Деталі
Найефективніше лікування злоякісних пухлин печінки - це радикальна резекція, тобто хірургічне видалення ураженої частини органу. Але у багатьох випадках пухлини виявляють пізно, коли вони значно поширені. І тому радикальна операція стає небезпечною: залишкової частки печінки може бути недостатньо для нормальної життєдіяльності. Це загрожує печінковою недостатністю з фатальними наслідками. Таких пацієнтів раніше вважали неоперабельними та переводили на паліативне лікування.
Вирішення - передопераційна емболізація гілок ворітної вени. Це малоінвазивна процедура, яку виконує ендоваскулярний хірург. Через шкіру в печінку вводиться тонкий катетер, під рентген-наглядом блокуються судини, що живлять уражену частину печінки. Кров перенаправляється до здорової частки, яку хірурги залишать. За 3–4 тижні ця частка гіпертрофується і вчиться функціонувати самостійно. Завдяки цьому радикальна операція стає безпечнішою
У крайній операції, яку проводили фахівці Центру, злоякісна пухлина повністю охоплювала праву долю печінки пацієнтки. Ліва доля, яку планували залишити після резекції, становила лише 20% об’єму печінки.
У таких випадках ризик післяопераційної летальності перевищує 50%. Пацієнтці виконано емболізацію правої гілки ворітної вени. Через 3 тижні ліва доля збільшилась до 30% - цього було достатньо для безпечної операції. Радикальну резекцію проведено успішно, без післяопераційних ускладнень
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