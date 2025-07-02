В Центре Шалимова делают невозможное: современный подход позволяет оперировать пациентов с неоперабельной опухолью печени

В случаях, когда у пациента злокачественная опухоль печени, делать радикальную операцию опасно из-за риска печеночной недостаточности. В таком случае на помощь приходит предоперационная эмболизация воротной вены. Эта малоинвазивная процедура стимулирует рост здоровой доли печени, что снижает риск осложнений и делает хирургическое лечение более безопасным. Такая процедура дает шанс даже тем пациентам, которых раньше считали безнадежными, рассказали в Центре Шалимова, передает УНН.

Наиболее эффективное лечение злокачественных опухолей печени – это радикальная резекция, то есть хирургическое удаление пораженной части органа. Но во многих случаях опухоли выявляют поздно, когда они значительно распространены. И потому радикальная операция становится опасной: остаточной доли печени может быть недостаточно для нормальной жизнедеятельности. Это чревато печеночной недостаточностью с фатальными последствиями. Таких пациентов раньше считали неоперабельными и переводили на паллиативное лечение.

Решение – предоперационная эмболизация ветвей воротной вены. Это малоинвазивная процедура, которую выполняет эндоваскулярный хирург. Через кожу в печень вводится тонкий катетер, под рентген-наблюдением блокируются сосуды, питающие пораженную часть печени. Кровь перенаправляется к здоровой доле, которую хирурги оставят. За 3–4 недели эта доля гипертрофируется и учится функционировать самостоятельно. Благодаря этому радикальная операция становится безопаснее

В крайней операции, которую проводили специалисты Центра, злокачественная опухоль полностью охватывала правую долю печени пациентки. Левая доля, которую планировали оставить после резекции, составляла всего 20% объема печени.

В таких случаях риск послеоперационной летальности превышает 50%. Пациентке выполнена эмболизация правой ветви воротной вены. Через 3 недели левая доля увеличилась до 30% – этого было достаточно для безопасной операции. Радикальная резекция проведена успешно, без послеоперационных осложнений