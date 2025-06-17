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Ожирение - не приговор: в Центре Шалимова успешно применяют современную хирургию для борьбы с избыточным весом

Киев • УНН

 • 508 просмотра

В Украине эффективно применяют хирургические методы для долгосрочного снижения веса, особенно при морбидном ожирении. В Центре Шалимова используют бариатрическую хирургию и имплантацию баллонов.

Ожирение - не приговор: в Центре Шалимова успешно применяют современную хирургию для борьбы с избыточным весом

Ожирение признано хроническим заболеванием, которое прогрессирует и сопровождается рядом опасных осложнений. Несмотря на распространенные диеты и физические нагрузки, большинство больных возвращают обратно лишний вес, от которого избавились, уже через несколько лет. В Украине сегодня эффективно применяют современные хирургические методы, которые дают шанс на долговременное снижение массы тела даже при морбидном ожирении. Об этом рассказали в Центре Шалимова передает УНН.

Ожирение - это хроническое заболевание обмена веществ, характеризующееся избыточным развитием жировой ткани, которое прогрессирует, и имеет определенный круг осложнений и высокую вероятность рецидива после окончания курса лечения

- отметили медики в заметке.

Основным критерием для диагностики ожирения является избыток общей массы тела относительно нормы. Именно он определяет тяжесть течения заболевания.

В соответствии с критериями, разработанными Национальным институтом сердца, крови и легких США - избыточный вес "соответствует интервалу индекса массы тела (ИМТ) от 25 до 29,9, а ожирение - когда ИМТ составляет более 30 кг/м2".

Как отмечают в Центре Шалимова, в странах восточной и центральной Европы 130 млн человек имеют избыточную массу тела, а 30 млн - морбидное ожирение. У людей, страдающих ожирением, уменьшается продолжительность жизни, в 12 раз возрастают показатели смертности в возрасте до 40 лет.

Консервативные методы лечения ожирения (диеты, медикаментозная терапия, физические нагрузки) позволяют достичь эффекта лишь у 5-10% больных. Более чем 95% пациентов не только вновь восстанавливают свой начальный вес в течение нескольких лет после консервативного лечения, но и увеличивают его

- добавляют медики.

В Украине сейчас развито хирургическое лечение ожирения, в частности бариатрическая хирургия, которая имеет два направления.

Первый связан с уменьшением всасывающей поверхности тонкой кишки и созданием условий для неудовлетворительного переваривания пищи и неполного всасывания (мальабсорбции). Такие оперативные вмешательства принято называть мальабсорбтивными.

Второй - уменьшение объема желудка и, как следствие, ограничение количества пищи - гастроограничительные операции.

Кроме того, существуют комбинированные методы лечения данной патологии:

  • билиопанкреатическое и дистальное шунтирование желудка, которые сочетают принципы ограничительных и мальабсорбтивных методик;
    • шунтирование желудка в различных вариантах, включая мини шунтирование и шунтирование желудка с одним анастомозом (имеет ряд преимуществ вследствие миниинвазивности, что позволяет сократить время пребывания больного в стационаре и получить хороший косметический эффект);
      • рукавная резекция желудка.

        Наиболее эффективным медики называют имплантацию внутрижелудочных баллонов. В полость желудка вводится инородное тело - баллон, заполненный жидкостью (до 700 мл), который устанавливается под контролем эндоскопа сроком до 6 мес. Этот метод может использоваться как самостоятельный при начальных формах ожирения или для подготовки к бариатрической операции. Он позволяет достичь снижения массы тела на 10-15 кг, а у некоторых пациентов до 20-30 кг.

        За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора16.06.25, 14:24 • 125603 просмотра

        Алена Уткина

        Алена Уткина

        ОбществоЗдоровье
        Украина
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