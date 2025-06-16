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За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
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За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
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За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора

Киев • УНН

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С 2021 по 2025 год в Центре Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от умерших доноров. Врачи сталкиваются с трудностями из-за презумпции несогласия и недоверия общества.

За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора

Национальным Научным Центром хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова с 2021 года по 1 июня 2025 года выполнено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора. Об этом в интервью УНН рассказал трансплант-координатор ННЦХТ им. А.А. Шалимова Сергей Паляница и объяснил, с какими трудностями сталкиваются врачи в Украине в сфере посмертного донорства. 

  • Какие условия и требования для использования органа для трансплантации от посмертного донора?

    Начнем с того, что потенциальным донором называют только умершего человека, с диагнозом "смерть головного мозга". Констатацию смерти мозга осуществляет консилиум врачей, в него не могут входить хирурги-трансплантологи.

    После констатации смерти головного мозга проводят комплекс дополнительных обследований, которые должны подтвердить возможность дальнейшего проведения трансплантации. После подтверждения наличия заявления о согласии на изъятие и подтверждения пригодности органов для трансплантации, человека называют донором.

    Донором может быть:

    • совершеннолетний человек, который при жизни сделал заявление о согласии быть донором после смерти;
      • письменное заявление о согласии подается трансплант-координатору любого центра трансплантации. На основании заявления будет сформирована соответствующая карточка в ЕГИСТ;
        • изымаются только те органы, которые было разрешено изымать или умершим лицом при жизни, или родственниками, что прямо отражено в соответствующем заявлении;
          • в течение жизни можно неоднократно изменять свое решение, что в свою очередь аннулирует предыдущее заявление. 

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            Изъятие органов у донора осуществляется бригадой врачей. Иногда количество врачей в бригаде может доходить до 14 специалистов. После изъятия оформляется акт, который подписан врачами бригады. 

            В случае назначенной судебно-медицинской экспертизы при изъятии органов присутствует судебно-медицинский эксперт, который может предоставить обоснованное возражение относительно изъятия. Такое возражение дается только тогда, когда изъятие органов может препятствовать определению причины смерти умершего. 

            Сведения об изъятии органов вносятся трансплант-координатором в ЕГИСТ. После этого ЕГИСТ осуществляет первичное сопоставление пар донор-реципиент, что гарантирует равенство реципиентов в получении анатомического материала, ведь такое сопоставление происходит по единым правилам, определенным законодательством Украины. 

            Уважение чести и достоинства донора всегда является главным приоритетом.

            • Какие есть ограничения для доноров?

              Абсолютными противопоказаниями к посмертному донорству анатомических материалов являются: ВИЧ-инфекция, СПИД, сифилис врожденный или приобретенный, вирусные гепатиты, все формы туберкулеза, бруцеллез, сыпной тиф, туляремия, лепра, болезнь Крейтцфельдта-Якоба, эхинококкоз, токсоплазмоз, филяриатоз, ришта, лейшманиоз.

              Кроме того, есть категории лиц, которые не могут быть посмертными донорами органов, это дети-сироты; люди, признанные недееспособными; те, чья личность неустановлена. Также в законе четко прописано – посмертными донорами не могут быть военнослужащие, погибшие во время боевых действий. 

              • С какими трудностями, нюансами сталкивают врачи в Украине в сфере посмертного донорства? Есть ли моменты, которые еще нужно урегулировать на законодательном уровне?

                Врачи сталкиваются с несколькими трудностями и нюансами. 

                Первое, это система презумпции несогласия. 

                В Украине действует презумпция несогласия на посмертное донорство, то есть, донором органов человек может стать только при наличии письменного согласия при жизни или согласия близких родственников после смерти. Это усложняет процессы, поскольку часто семьям сложно принять такое решение, особенно в стрессовой ситуации. Рекомендовано на законодательном уровне изменить систему с разрешения на посмертное донорство, перейдя к системе, где человек автоматически становится донором, если не выразил при жизни обратное. 

                Также врачи сталкиваются с недоверием и недооценкой общества.

                В обществе царит недоверие к трансплантации (из-за недостаточно активного разъяснения о функционирующих трансплантационных механизмах, сложной медицинской терминологии), а также недооценивается важность посмертного донорства. 

                Еще один важный аспект - ограниченные возможности мобилизации ресурсов. То есть недостаточное количество подготовленных специалистов трансплант-координаторов и баз забора органов, а также ограниченность в бюджетных средствах на обеспечение донорской деятельности. 

                Инертность медицинских работников относительно диагностики смерти мозга.

                Специалисты из баз забора донорских органов, которые диагностируют у потенциального донора смерть мозга и проводят весь спектр необходимых обследований, должны быть мотивированы для поддержки их максимальной вовлеченности в трансплантационный процесс.

                Необходимо создать систему обмена опытом и информацией между врачами, а также повысить уровень квалификации медицинского персонала, в том числе среднего и младшего.

                Не менее важным является необходимость улучшения финансирования и инфраструктуры. Необходимо увеличить количество трансплантационных баз забора органов и оснастить их необходимым оборудованием, а также создать единую национальную систему, которая бы объединила все центры.

                • Сколько с 2020 года Национальным Научным Центром хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова было проведено  трансплантаций органов от посмертного донора? 

                  В 2021 году было проведено 43 трупные пересадки. Чаще всего - печени. В основном взрослым - дети наблюдаются и оперируются в основном в Охматдет. С 2022 года по 1 июня 2025 года выполнено 206 трупных трансплантаций. Больше почек.

                  Сегодня в "Национальном научном центре хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова" системно выполняются трансплантации сердца, почек, печени как от живого, так и посмертного донора. Операции по трансплантации органов проводятся в 3-х специализированных отделениях:

                  • трансплантации почки; 
                    • хирургии и трансплантации печени;  
                      • трансплантации и хирургии сердца.

                        В Центре первые трансплантации почки выполнялись с начала 90-х годов прошлого века под руководством профессора Евгения Барана. В 2001 году именно в нашем Центре профессором Валерием Саенко и профессором Олегом Котенко впервые в Украине проведена трансплантация части печени от живого родственного донора. В том же 2001 году профессором Борисом Тодуровым впервые было трансплантировано сердце.

                        В 2004 году первая трансплантация кисти  - осуществил это профессор Сергей Галич. В 2005 году  была проведена первая симультанная пересадка части поджелудочной железы и почки от родственного донора командой специалистов под руководством профессора. А в 2016 году профессор Андрей Сидюк под руководством академика Александра Усенко провели первую трансплантацию легких от родственных доноров.

                        Первая сплит – трансплантация печени (спилт-трансплантация означает, что орган от одного донора был разделен и пересажен двум реципиентам  - ред.) командами Центра и Первого ТМО г. Львов под руководством к.мед.н. Александра Гриненко состоялась в 2023 году. 

                        Мы выполняем сверхсложные трансплантации печени детям 0+.

                        Также делаем системные трансплантации почек детям, и АВ0 несовместимые (в случае когда группы крови донора и реципиента не совпадают – ред.) пересадки почек от родственного донора.

                        Следует добавить, что донорский забор почек у родственного донора выполняется максимально атравматично с помощью лапароскопического метода. А тканевое типирование (генетический подбор наиболее совместимой пары донор-реципиент) проводится на самом современном оборудовании.  

                        Преимущество Центра – значительный клинический опыт, профессионализм и преданность сотрудников своему  делу, многопрофильность клинической деятельности, готовность к решению любых медицинских проблем.

                        На листе ожидания Центра сейчас 806 реципиентов. 

                        Анна Мурашко

                        Анна Мурашко

                        Здоровье
                        Украина
                        Львов
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                        Gold
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                        Gas TTF
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