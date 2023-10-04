Перша спліт-трансплантація в Україні: медики розповіли деталі унікальної операції

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«Одна печінка врятувала два життя - однорічного хлопчика і дорослого чоловіка. Вперше в Україні виконана спліт-трансплантація. Це коли донорський орган під час операції розділили на дві частини, які успішно пересадили пацієнтам», - пояснив гендиректор Першого територіального медичного об'єднання Львова Олег Самчук.

Унікальні для України втручання виконали спеціалісти Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова у Першому медичному об'єднанні Львова. Вони підсадили розділений орган однорічному хлопцеві та двадцятирічному юнакові.

Також трансплантологи пересадили дві нирки та серце. Останнє отримав 11-річний хлопчик.

Загалом трансплантологам вдалося врятувати п’ять життів, троє з яких - дитячі.

Донором також стала дитина. Це вже третій такий випадок в історії України.

Як повідомили журналісти у сюжеті всеукраїнського телемарафону, донором став 15-річний хлопець, у якого констатували смерть мозку.

Після спроби врятувати мозок 15-річного хлопчика після нейрохірургічного втручання лікарі зрозуміли, що у дитини є невідворотні зміні, які свідчать про смерть мозку.

Рідні загиблого хлопчика погодилися на забір органів.

«Отож, частинку печінки, а також шанс жити, тепер має хлопчик Лука з Житомирщини. Йому всього 1,3 рочки. Він народився з біліарною атрезією, хворобою, через яку печінка стрімко відмовляє. З такою недугою дітки зазвичай не доживають до двох рочків. Трансплантація була його єдиним порятунком», - пояснив Самчук.

Іншу, більшу частину органу, пересадили 20-річному чоловікові зі Львівщини. Печінку для цього розділили ще під час вилучення органів. Через це операція тривала не звичних дві, а понад шість годин.

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«Печінка - орган великий. Люди, які страждають на захворювання печінки, відрізняються по масі і, наприклад, маленькій дитині може вистачити лише невеликої частини печінки, скажімо 20%. 80% можна трансплантувати дорослій людині», - зазначив завідувач відділення трансплантації печінки Національного інституту імені О.О. Шалімова Олександр Гриненко.

Серце дісталося 11-річному Владику з Тернопільщини. Діагноз - делятаційна кардіоміопатія - йому встановили в шість місяців. Відтоді його мама жила в страху, що серце єдиного сина може спинитися будь-якої миті. На момент операції воно було збільшене втричі.

Нирки отримали 12-річний Гена з Харкова та 18-річний Іван з Черкащини, життя яких роками залежало від гемодіалізу.

«Усі операції минули успішно. Дітки і дорослі почуваються добре. Органи функціонують», - повідомив Самчук.

Медики висловили вдячність батькам померлого підлітка, завдяки рішенню яких дозволити посмертну трансплантацію вдалося врятувати стільки життів. «Світла пам’ять дитині, співчуття і вдячність батькам», - подякував Самчук.

«Окремо хочу подякувати командам трансплантологів нашої дитячої лікарні Святого Миколая та дорослої лікарні Святого Пантелеймона. І особливо - колегам з Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.Шалімова: заввідділу хірургії та трансплантації печінки Олександру Гриненку та директору медустанови Олександру Усенку. Це дуже хороша командна робота», - подякував Самчук усім причетним до проведення операцій медикам.