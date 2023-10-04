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Первая сплит-трансплантация в Украине: медики рассказали детали уникальной операции

Первая сплит-трансплантация в Украине: медики рассказали детали уникальной операции

Киев • УНН

 • 893081 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Во Львове впервые в Украине медики провели сплит-трансплантацию печени. В целом же благодаря посмертному донорству от одного донора на этот раз удалось спасти 5 жизней, пишет УНН.

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«Одна печень спасла две жизни - годовалого мальчика и взрослого мужчины. Впервые в Украине выполнена сплит-трансплантация. Это когда донорский орган во время операции разделили на две части, которые успешно пересадили пациентам», - пояснил гендиректор Первого территориального медицинского объединения Львова Олег Самчук.

Уникальные для Украины вмешательства выполнили специалисты Национального института хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова в Первом медицинском объединении Львова. Они подсадили разделенный орган годовалому мальчику и двадцатилетнему юноше.

Также трансплантологи пересадили две почки и сердце. Последнее получил 11-летний мальчик.

В общем трансплантологам удалось спасти пять жизней, три из которых - детские.

Донором также стал ребенок. Это уже третий такой случай в истории Украины.

Как сообщили журналисты в сюжете всеукраинского телемарафона, донором стал 15-летний парень, у которого констатировали смерть мозга.

После попытки спасти мозг 15-летнего мальчика после нейрохирургического вмешательства врачи поняли, что у ребенка есть неотвратимые изменения, свидетельствующие о смерти мозга.

Родные погибшего мальчика согласились на забор органов.

«Итак, частичку печени, а также шанс жить, теперь имеет мальчик Лука с Житомирской области. Ему всего 1,3 годика. Он родился с билиарной атрезией, болезнью, из-за которой печень стремительно отказывает. С таким недугом детки обычно не доживают до двух годиков. Трансплантация была его единственным спасением», - пояснил Самчук.

Другую, большую часть органа, пересадили 20-летнему мужчине из Львовской области. Печень для этого разделили еще во время извлечения органов. Поэтому операция длилась не привычных два, а более шести часов.

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«Печень - орган большой. Люди, страдающие заболеваниями печени, отличаются по массе и, например, маленькому ребенку может хватить лишь небольшой части печени, скажем 20%. 80% можно трансплантировать взрослому человеку», - отметил заведующий отделением трансплантации печени Национального института имени А.А. Шалимова Александр Гриненко.

Сердце досталось 11-летнему Владику из Тернопольской области. Диагноз - делятационная кардиомиопатия - ему установили в шесть месяцев. С тех пор его мама жила в страхе, что сердце единственного сына может остановиться в любой момент. На момент операции оно было увеличено втрое.

Почки получили 12-летний Гена из Харькова и 18-летний Иван из Черкасской области, жизнь которых годами зависела от гемодиализа.

«Все операции прошли успешно. Детки и взрослые чувствуют себя хорошо. Органы функционируют», - сообщил Самчук.

Медики выразили благодарность родителям умершего подростка, благодаря решению которых разрешить посмертную трансплантацию удалось спасти столько жизней. «Светлая память ребенку, соболезнования и благодарность родителям», - поблагодарил Самчук.

«Отдельно хочу поблагодарить команды трансплантологов нашей детской больницы Святого Николая и взрослой больницы Святого Пантелеймона. И особенно - коллег из Национального института хирургии и трансплантологии им. А.Шалимова: завотделом хирургии и трансплантации печени Александру Гриненко и директору медучреждения Александру Усенко. Это очень хорошая командная работа», - поблагодарил Самчук всех причастных к проведению операций медиков.

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