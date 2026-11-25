"Прощаем и просим прощения" — Буданов высказался о Волынской трагедии
Киев • УНН
Кирилл Буданов призвал Украину и Польшу признать общую трагедию и строить отношения на взаимном прощении. Он напомнил о доступе к местам захоронений для проведения эксгумаций.
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина и Польша должны строить отношения на взаимном прощении и признании трагических страниц общей истории, передает УНН со ссылкой на Новини.LIVE.
Детали
Буданов рассказал, что во время обострения дипломатических отношений между странами лично посещал Польшу, чтобы обсудить спорные исторические вопросы и найти пути их решения.
"Однозначная оценка заключается в том, что это трагедия... Предлагаю вернуться к парадигме решения: "Прощаем и просим прощения". И нам нужно жить в этой идеологии... Мы все признаем, что это трагедия и она никогда не должна повториться", — подчеркнул Буданов.
По его словам, стоит вернуться к подходу, который сформулировали президенты Украины и Польши еще в конце 1990-х годов.
Буданов также напомнил, что Украина открыла доступ к местам захоронений для проведения эксгумаций, и призвал опираться на историческую правду.
В Украине будут оперативно выдавать разрешения на эксгумацию жертв Волынской трагедии18.07.26, 19:50 • 7272 просмотра