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В Украине будут оперативно выдавать разрешения на эксгумацию жертв Волынской трагедии

Киев • УНН

 • 972 просмотра

Глава УИНП Александр Алферов заявил, что процедура получения разрешений на эксгумацию будет максимально ускорена. Комиссия работает в оперативном режиме после заверений президента Зеленского.

В Украине будут оперативно выдавать разрешения на эксгумацию жертв Волынской трагедии

Процедура получения разрешений на проведение эксгумации останков жертв Волынской трагедии будет максимально ускорена.  Об этом в комментарии Польскому радио сообщил глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов, пишет УНН.

Детали

По его словам, профильная комиссия, которая принимает эти решения, сейчас работает в оперативном режиме, поэтому документы будут оформляться практически сразу после завершения поисковых работ.

Это заявление появилось после того, как президент Украины Владимир Зеленский заверил, что польские исследователи не будут иметь никаких препятствий в проведении поисковых работ и эксгумации останков. Поскольку именно Украинский институт национальной памяти отвечает за выдачу соответствующих согласований, ведомство оптимизировало свои внутренние процедуры.

Алферов пояснил, что согласно украинскому законодательству эксгумациям обязательно должны предшествовать поисковые работы. Разрешение на проведение самих поисков выдает Министерство культуры, а уже непосредственное разрешение на эксгумацию — комиссия при Украинском институте национальной памяти. В обычных условиях между этими этапами приходилось определенное время ждать согласования, однако сейчас комиссия принимает решения очень быстро.

Украина откроет архивы СБУ и СЗР по трагическим событиям XX века на Волыни - Зеленский17.07.26, 19:35 • 32736 просмотров

Ольга Розгон

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