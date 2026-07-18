В Украине будут оперативно выдавать разрешения на эксгумацию жертв Волынской трагедии

Финал ЧМ-2026: Испания и Аргентина определят чемпиона мира

Зеленский рассматривает вопрос увольнения Сырского - FT

Впервые министры: кто они – новые лица Кабмина

Россия готовит этой осенью мобилизацию от 500 000 человек - ЦПД

Трамп усилил авиаудары по Ирану, но рискует повторить старые ошибки - Reuters

Туск позитивно отреагировал на шаги Зеленского по улучшению отношений Польши и Украины

Технические работы в Резерв+ 18-22 июля - в Минобороны уточнили работу приложения

OSINT-анализ подтвердил пожар на складе Wildberries в Подмосковье после атаки БПЛА – Astra

Реорганизация ведомств: правительство восстановило Минагрополитики и создало Министерство по делам громад, территорий и ВПЛ