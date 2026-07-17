Украина откроет архивы СБУ и СЗР по трагическим событиям XX века на Волыни - Зеленский
Киев • УНН
Президент провел совещание по польскому направлению, договорившись открыть все архивы СБУ и СЗР по событиям на Волыни. Также планируется увеличить разрешения на поисковые эксгумационные работы.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по "польскому направлению", по результатам которого было договорено сделать несколько ключевых вещей. В частности, будут открыты все архивы Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины относительно трагических событий 20-го века на Волыни. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.
Провел совещание по нашей политике на польском направлении. Приоритеты очевидны: всем в Европе нужны добрососедские, равноправные и взаимовыгодные отношения, которые строятся на уважении. Польша ощутимо поддержала Украину после начала полномасштабного российского вторжения, и мы благодарны Польше. Защита независимости Украины прямо означает усиление независимости Польши, и вызовы безопасности, которые стоят в наше время перед Европой, могут быть решены только в сотрудничестве, в частности в сотрудничестве свободных наций нашего региона
Он отметил, что во время совещания было договорено сделать несколько ключевых вещей.
Первое: будут решения на дипломатическом направлении. Второе: будут открыты все архивы Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины относительно трагических событий 20-го века на Волыни. Третье: будут решения для предоставления дополнительного существенного количества разрешений на поисковые эксгумационные работы, и вместе с польской стороной мы должны обеспечить большую способность для проведения таких работ. Четвертое: обсудили возможные форматы для расширения межобщественного диалога Украины и Польши
В конце было договорено с Александром Алферовым, руководителем Украинского института национальной памяти, о расширении возможностей института.
Александр подготовит и представит системные предложения, и прошу соответствующих правительственных чиновников и профильный комитет Верховной Рады рассмотреть возможность увеличить финансовое и другое обеспечение Украинского института национальной памяти. Для достойного представительства украинских интересов нужны и соответствующие возможности
Напомним
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на принятие Сеймом Польши очередного постановления по случаю годовщины трагических событий на Волыни 1943–1944 годов, подчеркнув необходимость продолжения конструктивного диалога и совместной работы над установлением исторической правды.