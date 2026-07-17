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Украина откроет архивы СБУ и СЗР по трагическим событиям XX века на Волыни - Зеленский

Киев • УНН

 • 1790 просмотра

Президент провел совещание по польскому направлению, договорившись открыть все архивы СБУ и СЗР по событиям на Волыни. Также планируется увеличить разрешения на поисковые эксгумационные работы.

Украина откроет архивы СБУ и СЗР по трагическим событиям XX века на Волыни - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по "польскому направлению", по результатам которого было договорено сделать несколько ключевых вещей. В частности, будут открыты все архивы Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины относительно трагических событий 20-го века на Волыни. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН

Провел совещание по нашей политике на польском направлении. Приоритеты очевидны: всем в Европе нужны добрососедские, равноправные и взаимовыгодные отношения, которые строятся на уважении. Польша ощутимо поддержала Украину после начала полномасштабного российского вторжения, и мы благодарны Польше. Защита независимости Украины прямо означает усиление независимости Польши, и вызовы безопасности, которые стоят в наше время перед Европой, могут быть решены только в сотрудничестве, в частности в сотрудничестве свободных наций нашего региона 

- написал Зеленский. 

Он отметил, что во время совещания было договорено сделать несколько ключевых вещей.

Первое: будут решения на дипломатическом направлении. Второе: будут открыты все архивы Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины относительно трагических событий 20-го века на Волыни. Третье: будут решения для предоставления дополнительного существенного количества разрешений на поисковые эксгумационные работы, и вместе с польской стороной мы должны обеспечить большую способность для проведения таких работ. Четвертое: обсудили возможные форматы для расширения межобщественного диалога Украины и Польши 

- добавил Зеленский. 

В конце было договорено с Александром Алферовым, руководителем Украинского института национальной памяти, о расширении возможностей института. 

Александр подготовит и представит системные предложения, и прошу соответствующих правительственных чиновников и профильный комитет Верховной Рады рассмотреть возможность увеличить финансовое и другое обеспечение Украинского института национальной памяти. Для достойного представительства украинских интересов нужны и соответствующие возможности 

- отметил Президент. 

Напомним 

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на принятие Сеймом Польши очередного постановления по случаю годовщины трагических событий на Волыни 1943–1944 годов, подчеркнув необходимость продолжения конструктивного диалога и совместной работы над установлением исторической правды.  

Павел Башинский

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