Голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли внесудебного соглашения по поводу французской винодельни Château Miraval, которая стала предметом длительного конфликта после их расставания. Об этом 25 ноября сообщило издание People со ссылкой на совместное заявление представителей бывших супругов, пишет УНН.

Подробности

62-летний Питт и 51-летняя Джоли решили прекратить судебное противостояние в интересах своей семьи. Актеры не будут раскрывать подробности достигнутых договоренностей и отказались от дальнейших комментариев.

Бывшие супруги, у которых 6 детей, расстались еще в 2016 году после 12 лет отношений. Официально процесс развода завершился в декабре 2024 года, однако имущественный конфликт продолжался.

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Причиной конфликта стала продажа Джоли своей доли в винодельне в 2021 году компании Tenute del Mondo. В 2022 году Питт подал иск против бывшей жены, обвинив ее в нарушении договоренности о продаже активов без взаимного согласия.

В ответ Джоли подала встречный иск, в котором выдвинула против актера обвинения в домашнем насилии. Питт отрицал эти обвинения, а правоохранительные органы не предъявили ему уголовных обвинений.

Винодельня Château Miraval имела особое значение для бывших супругов — именно там актеры сыграли свадьбу в 2014 году.

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