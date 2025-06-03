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Операция на грани возможного: врачи Центра Шалимова спасли бойца с пробитым легким

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Военный пережил сепсис и два кровотечения после ранения возле Волчанска. Врачи Центра Шалимова провели сверхсложную операцию, чтобы спасти бойца.

Операция на грани возможного: врачи Центра Шалимова спасли бойца с пробитым легким

После тяжелого ранения на фронте возле Волчанска военный прошел через ряд критических состояний, два эрозивных кровотечения и сепсис, но выжил — благодаря сверхсложному хирургическому вмешательству медиков.

Детали

Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальный Научный Центр хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова. Александр — действующий военный, который добровольно ушел в АТО еще в 2015, а в 2022-м снова стал в ряды штурмового подразделения. В прошлом году возле Волчанска он получил серьезное минно-взрывное ранение.

Осколок зашел в грудную клетку, пробил правое легкое и повредил брахиоцефальный ствол — большой магистральный сосуд, кровоснабжающий головной мозг и правую руку

- рассказывают медики.

Операцию сделали немедленно. Харьковские хирурги смогли остановить кровотечение и установили искусственный сосуд в критическую артерию. Но на этом борьба только началась.

У пациента развилось инфицирование графта, сформировалась норица, что в комплексе спровоцировало несостоятельность анастомоза

- говорят врачи.

Результат — сепсис, повторные эрозивные кровотечения, тромбоз. Александра эвакуировали в Национальный военно-медицинский центр, а затем — в специализированный Центр Шалимова для проведения технически сложной операции.

Усложнений было немало: полирезистентная инфекция, воспалительные изменения тканей, риск фатального кровотечения. Инфицированный графт удалили. Состояние кровоснабжения мозга и руки было компенсировано, поэтому реконструкция артерий не потребовалась, одновременно продолжили интенсивное лечение воспаления и инфекции.

Через несколько недель состояние Александра стабилизировалось. Температура нормализовалась, бакпосевы крови показали отрицательный результат. Инфицирование сосудистых графтов является одной из самых сложных проблем современной сосудистой хирургии и несет угрозу для жизни пациента, подчеркивают медики.

Наш Центр готов предоставлять пациентам с такими осложнениями самую современную и доступную высокотехнологичную хирургическую помощь

- подчеркивают врачи.

Во Львове хирурги впервые в Украине сформировали младенцу желчевыводящие пути с помощью робота29.05.25, 14:41 • 2160 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

ВойнаЗдоровье
Волчанск
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