Операция на грани возможного: врачи Центра Шалимова спасли бойца с пробитым легким
Киев • УНН
Военный пережил сепсис и два кровотечения после ранения возле Волчанска. Врачи Центра Шалимова провели сверхсложную операцию, чтобы спасти бойца.
После тяжелого ранения на фронте возле Волчанска военный прошел через ряд критических состояний, два эрозивных кровотечения и сепсис, но выжил — благодаря сверхсложному хирургическому вмешательству медиков.
Детали
Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальный Научный Центр хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова. Александр — действующий военный, который добровольно ушел в АТО еще в 2015, а в 2022-м снова стал в ряды штурмового подразделения. В прошлом году возле Волчанска он получил серьезное минно-взрывное ранение.
Осколок зашел в грудную клетку, пробил правое легкое и повредил брахиоцефальный ствол — большой магистральный сосуд, кровоснабжающий головной мозг и правую руку
Операцию сделали немедленно. Харьковские хирурги смогли остановить кровотечение и установили искусственный сосуд в критическую артерию. Но на этом борьба только началась.
У пациента развилось инфицирование графта, сформировалась норица, что в комплексе спровоцировало несостоятельность анастомоза
Результат — сепсис, повторные эрозивные кровотечения, тромбоз. Александра эвакуировали в Национальный военно-медицинский центр, а затем — в специализированный Центр Шалимова для проведения технически сложной операции.
Усложнений было немало: полирезистентная инфекция, воспалительные изменения тканей, риск фатального кровотечения. Инфицированный графт удалили. Состояние кровоснабжения мозга и руки было компенсировано, поэтому реконструкция артерий не потребовалась, одновременно продолжили интенсивное лечение воспаления и инфекции.
Через несколько недель состояние Александра стабилизировалось. Температура нормализовалась, бакпосевы крови показали отрицательный результат. Инфицирование сосудистых графтов является одной из самых сложных проблем современной сосудистой хирургии и несет угрозу для жизни пациента, подчеркивают медики.
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