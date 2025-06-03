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Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру
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Операція на межі можливого: лікарі Центру Шалімова врятували бійця із пробитою легенею

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Військовий пережив сепсис та дві кровотечі після поранення біля Вовчанська. Лікарі Центру Шалімова провели надскладну операцію, щоб врятувати бійця.

Операція на межі можливого: лікарі Центру Шалімова врятували бійця із пробитою легенею

Після тяжкого поранення на фронті біля Вовчанська військовий пройшов крізь низку критичних станів, дві арозивні кровотечі та сепсис, але вижив — завдяки надскладному хірургічному втручанню медиків.

Деталі

Про це пише УНН із посиланням на Національний Науковий Центр хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова. Олександр — чинний військовий, який добровільно пішов в АТО ще у 2015, а у 2022-му знову став до лав штурмового підрозділу. Минулого року біля Вовчанська він отримав серйозне мінно-вибухове поранення.

Уламок зайшов у грудну клітку, пробив праву легеню та пошкодив брахіоцефальний стовбур — велику магістральну судину, що кровопостачає головний мозок та праву руку

- розповідають медики.

Операцію зробили негайно. Харківські хірурги змогли зупинити кровотечу і встановили штучну судину в критичну артерію. Але на цьому боротьба тільки почалась.

У пацієнта розвинулось інфікування графту, сформувалась нориця, що в комплексі спровокувало неспроможність анастомозу

- кажуть лікарі.

Результат — сепсис, повторні арозивні кровотечі, тромбоз. Олександра евакуювали до Національного військово-медичного центру, а потім — до спеціалізованого Центру Шалімова для проведення технічно складної операції.

Ускладнень було чимало: полірезистентна інфекція, запальні зміни тканин, ризик фатальної кровотечі. Інфікований графт видалили. Стан кровопостачання мозку та руки був компенсований, тому реконструкцію артерій не потребувалась, водночас продовжили інтенсивне лікування запалення та інфекції.

Через декілька тижнів стан Олександра стабілізувався. Температура нормалізувалася, бакпосіви крові показали негативний результат. Інфікування судинних графтів є однією з найскладніших проблем сучасної судинної хірургії та несе загрозу для життя пацієнта, підкреслюють медики.

Наш Центр готовий надавати пацієнтам з такими ускладненнями найсучаснішу та доступну високотехнологічну хірургічну допомогу

- підкреслюють лікарі.

У Львові хірурги вперше в Україні сформували немовляті жовчовивідні шляхи з допомогою робота29.05.25, 14:41 • 2160 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаЗдоров'я
Вовчанськ
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