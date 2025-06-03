Операція на межі можливого: лікарі Центру Шалімова врятували бійця із пробитою легенею
Київ • УНН
Військовий пережив сепсис та дві кровотечі після поранення біля Вовчанська. Лікарі Центру Шалімова провели надскладну операцію, щоб врятувати бійця.
Після тяжкого поранення на фронті біля Вовчанська військовий пройшов крізь низку критичних станів, дві арозивні кровотечі та сепсис, але вижив — завдяки надскладному хірургічному втручанню медиків.
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Про це пише УНН із посиланням на Національний Науковий Центр хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова. Олександр — чинний військовий, який добровільно пішов в АТО ще у 2015, а у 2022-му знову став до лав штурмового підрозділу. Минулого року біля Вовчанська він отримав серйозне мінно-вибухове поранення.
Уламок зайшов у грудну клітку, пробив праву легеню та пошкодив брахіоцефальний стовбур — велику магістральну судину, що кровопостачає головний мозок та праву руку
Операцію зробили негайно. Харківські хірурги змогли зупинити кровотечу і встановили штучну судину в критичну артерію. Але на цьому боротьба тільки почалась.
У пацієнта розвинулось інфікування графту, сформувалась нориця, що в комплексі спровокувало неспроможність анастомозу
Результат — сепсис, повторні арозивні кровотечі, тромбоз. Олександра евакуювали до Національного військово-медичного центру, а потім — до спеціалізованого Центру Шалімова для проведення технічно складної операції.
Ускладнень було чимало: полірезистентна інфекція, запальні зміни тканин, ризик фатальної кровотечі. Інфікований графт видалили. Стан кровопостачання мозку та руки був компенсований, тому реконструкцію артерій не потребувалась, водночас продовжили інтенсивне лікування запалення та інфекції.
Через декілька тижнів стан Олександра стабілізувався. Температура нормалізувалася, бакпосіви крові показали негативний результат. Інфікування судинних графтів є однією з найскладніших проблем сучасної судинної хірургії та несе загрозу для життя пацієнта, підкреслюють медики.
Наш Центр готовий надавати пацієнтам з такими ускладненнями найсучаснішу та доступну високотехнологічну хірургічну допомогу
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