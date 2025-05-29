У Львові хірурги вперше в Україні сформували немовляті жовчовивідні шляхи з допомогою робота

$41.590.09
47.080.23
ukenru
Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський
10:11 • 13695 перегляди

Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський

08:40 • 34075 перегляди

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 4 червня - НАТО

Ексклюзив
08:12 • 33322 перегляди

Коли відмова від глютену - не про моду: що таке целіакія і як із нею жити

29 травня, 06:00 • 59688 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

28 травня, 17:16 • 64055 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

Ексклюзив
28 травня, 14:57 • 102541 перегляди

Закінчення "торговельного безвізу" між Україною та ЄС: експерт назвав можливі варіанти розвитку ситуації

Ексклюзив
28 травня, 12:43 • 104091 перегляди

"Сіра" економія: юрист розповів про головні ознаки схем із дроблення бізнесу в торгівлі технікою

28 травня, 10:11 • 111525 перегляди

Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський

Ексклюзив
28 травня, 09:43 • 100874 перегляди

Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Ексклюзив
28 травня, 07:55 • 171277 перегляди

Галущенко про можливі плани рф перезапустити ЗАЕС: "Можуть призвести до непередбачуваних наслідків"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3м/с
63%
744мм
Популярнi новини

На Миколаївщині затримали чоловіка за зґвалтування односельчанки: подробиці

29 травня, 02:35 • 52360 перегляди

ISW: путін хоче змусити Захід "здати" Україну та розвалити НАТО

29 травня, 03:04 • 11445 перегляди

Атака ворога на Запоріжжя: 49-річний чоловік поранений

29 травня, 04:12 • 4406 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

06:22 • 33646 перегляди

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

07:36 • 24653 перегляди
Публікації

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

29 травня, 06:00 • 59693 перегляди

Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері

28 травня, 14:15 • 141291 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

28 травня, 05:00 • 218682 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 229171 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

27 травня, 14:30 • 233093 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Джон Хілі

Марк Рютте

Віталій Кім

Павло Дуров

Іван Федоров

Актуальні місця

Харківська область

Румунія

Миколаївська область

Берлін

Київ

Реклама
УНН Lite

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

07:36 • 25415 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

06:22 • 34397 перегляди

The Last Of Us: творці серіалу натякнули на повернення Педро Паскаля у третьому сезоні

28 травня, 13:39 • 84882 перегляди

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

28 травня, 08:54 • 144983 перегляди

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 83450 перегляди
Актуальне

Telegram

Dassault Rafale

Дассо Міраж 2000

The New York Times

ChatGPT

У Львові хірурги вперше в Україні сформували немовляті жовчовивідні шляхи з допомогою робота

Київ • УНН

 • 472 перегляди

Львівські хірурги вперше в Україні за допомогою робота Da Vinci сформували немовляті жовчовивідні шляхи. Операція Касаї дала змогу виграти час для майбутньої трансплантації печінки дитині.

У Львові хірурги вперше в Україні сформували немовляті жовчовивідні шляхи з допомогою робота

Хірурги дитячої Лікарні Святого Миколая у Львові вперше в Україні сформували немовляті жовчовивідні шляхи за допомогою робота Da Vinci. Про це УНН повідомляє з посиланням на Перше медичне об’єднання Львоває

Деталі

Без цієї рятівної операції Касаї маленька Оксанка з Івано-Франківщини могла не дожити і до рочку, зазначили медики. Через кілька днів після народження крихітки батьки помітили у неї пожовтіння тіла та склер очей. Тоді і звернулися за медичною допомогою.

У немовляти виявили атрезію жовчовивідних шляхів. Це анатомічний дефект, через який жовч із печінки не виводиться. Спершу патологія призводить до загибелі органу, а потім і самої людини. Врятувати немовля могла лише термінова операція, яку розробив японський хірург Моріо Касаї. Вона виконується до трьохмісячного віку.

Язик у 5 разів довший: львівські медики прооперували немовля з рідкісним синдромом16.02.24, 18:05 • 23953 перегляди

Дівчинку прооперували 6 травня за допомогою роботично-асистованої системи Da Vinci Si. Саме так операцію Касаї виконують у Японії, США та Південній Кореї. Львівські дитячі хірурги сформувати у немовляти новий канал для відтоку жовчі. І завдяки залученню робота зробили це без крововтрати.

Операція Касаї не вирішує проблему остаточно. Вона дає змогу лікарям виграти час для таких дітей, як Оксанка, аби вони підросли, зміцніли і дожили до майбутньої трансплантації печінки.

У Львові лікарі видалили одразу 3 пухлини на нозі в дівчинки14.08.24, 13:26 • 19904 перегляди

Зараз прооперована дівчинка почувається добре: зменшилась жовтизна тіла і склер очей. Життю дитини нічого не загрожує. Надалі за станом Оксанки на щомісячних оглядах спостерігатимуть медики.

Загалом за допомогою роботичної системи Da Vinci у Першому медобʼєднанні Львова виконано уже близько 100  втручань дітям. І це один із найбільших показників серед лікарень у Східній Європі. В Україні ж спеціалісти Лікарні Святого Миколая єдині, хто оперує дітей за допомогою робота-хірурга.

Уламок снаряда застряг у печінці військового: у Центрі Шалімова провели надскладну операцію01.05.25, 15:10 • 7308 переглядiв

Нагадаємо

Восени у Львові із залученням роботично-асистованої системи Da Vinci Si провели унікальну операцію 6-річній дівчинці з синдромом Уїлкі, яка втратила 4 кг через проблеми з перетравлюванням їжі. Завдяки роботу-хірургу лікарі створили обхідний шлях для їжі, що врятувало життя дитини.

Лілія Набока

Лілія Набока

Здоров'я
Хірургічна система Da Vinci
Південна Корея
Японія
Сполучені Штати
Україна
Львів
Brent
$64.42
Bitcoin
$108,771.00
S&P 500
$5,909.48
Tesla
$358.81
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,321.29
Ethereum
$2,728.83