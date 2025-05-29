У Львові хірурги вперше в Україні сформували немовляті жовчовивідні шляхи з допомогою робота
Київ • УНН
Львівські хірурги вперше в Україні за допомогою робота Da Vinci сформували немовляті жовчовивідні шляхи. Операція Касаї дала змогу виграти час для майбутньої трансплантації печінки дитині.
Хірурги дитячої Лікарні Святого Миколая у Львові вперше в Україні сформували немовляті жовчовивідні шляхи за допомогою робота Da Vinci. Про це УНН повідомляє з посиланням на Перше медичне об’єднання Львоває
Деталі
Без цієї рятівної операції Касаї маленька Оксанка з Івано-Франківщини могла не дожити і до рочку, зазначили медики. Через кілька днів після народження крихітки батьки помітили у неї пожовтіння тіла та склер очей. Тоді і звернулися за медичною допомогою.
У немовляти виявили атрезію жовчовивідних шляхів. Це анатомічний дефект, через який жовч із печінки не виводиться. Спершу патологія призводить до загибелі органу, а потім і самої людини. Врятувати немовля могла лише термінова операція, яку розробив японський хірург Моріо Касаї. Вона виконується до трьохмісячного віку.
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Дівчинку прооперували 6 травня за допомогою роботично-асистованої системи Da Vinci Si. Саме так операцію Касаї виконують у Японії, США та Південній Кореї. Львівські дитячі хірурги сформувати у немовляти новий канал для відтоку жовчі. І завдяки залученню робота зробили це без крововтрати.
Операція Касаї не вирішує проблему остаточно. Вона дає змогу лікарям виграти час для таких дітей, як Оксанка, аби вони підросли, зміцніли і дожили до майбутньої трансплантації печінки.
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Зараз прооперована дівчинка почувається добре: зменшилась жовтизна тіла і склер очей. Життю дитини нічого не загрожує. Надалі за станом Оксанки на щомісячних оглядах спостерігатимуть медики.
Загалом за допомогою роботичної системи Da Vinci у Першому медобʼєднанні Львова виконано уже близько 100 втручань дітям. І це один із найбільших показників серед лікарень у Східній Європі. В Україні ж спеціалісти Лікарні Святого Миколая єдині, хто оперує дітей за допомогою робота-хірурга.
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Нагадаємо
Восени у Львові із залученням роботично-асистованої системи Da Vinci Si провели унікальну операцію 6-річній дівчинці з синдромом Уїлкі, яка втратила 4 кг через проблеми з перетравлюванням їжі. Завдяки роботу-хірургу лікарі створили обхідний шлях для їжі, що врятувало життя дитини.