Уламок снаряда застряг у печінці військового: у Центрі Шалімова провели надскладну операцію
Київ • УНН
Український військовий отримав тяжке поранення на Донеччині. У Центрі Шалімова успішно вилучили снаряд з печінки та провели резекцію лівої долі органу.
Український військовослужбовець отримав важке поранення у Донецькій області, снаряд застряг у військового у печінці. Лікарні, де він перебував, відмовлялися від операції з остраху втратити орган повністю. Проте у Центрі Шалімова хірурги змогли дістати снаряд, провівши резекцію лівої долі печінки. Про це розповіли у Національному Науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова, передає УНН.
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У жовтні 2024 року 34-річний військовослужбовець десантно-штурмових військ отримав важке поранення у Донецькій області.
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Протягом п'яти місяців з моменту евакуації у пораненого військового стояв дренаж, на місці якого згодом сформувався абсцес, що спричинило гнійні виділення жовчі. Лікарні, де він перебував, відмовляли в операції через те, що снаряд застряг у безпосередній близькості до великих судин печінки. Були надто великі ризики втратити орган повністю.
Тоді військовий звернувся до Центру Шалімова, де медики й почали підготовку до оперативного втручання – резекції лівої долі печінки.
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З моменту операції пройшло вже 10 днів, військовий почуває себе добре і з нетерпінням чекає на виписку, аби поїхати додому і зустрітися з родиною.
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