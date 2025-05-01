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Уламок снаряда застряг у печінці військового: у Центрі Шалімова провели надскладну операцію

Київ • УНН

 • 1282 перегляди

Український військовий отримав тяжке поранення на Донеччині. У Центрі Шалімова успішно вилучили снаряд з печінки та провели резекцію лівої долі органу.

Уламок снаряда застряг у печінці військового: у Центрі Шалімова провели надскладну операцію

Український військовослужбовець отримав важке поранення у Донецькій області, снаряд застряг у військового у печінці. Лікарні, де він перебував, відмовлялися від операції з остраху втратити орган повністю. Проте у Центрі Шалімова хірурги змогли дістати снаряд, провівши резекцію лівої долі печінки. Про це розповіли у Національному Науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова, передає УНН.

Деталі

У жовтні 2024 року 34-річний військовослужбовець десантно-штурмових військ отримав важке поранення у Донецькій області.

Уламок снаряда пробив наскрізь праву легеню, пройшов діафрагму та застряг у паренхімі печінки. Сильного ураження зазнала ліва доля печінки, її судини та жовчні протоки

- повідомили у Центрі Шалімова.

Протягом п'яти місяців з моменту евакуації у пораненого військового стояв дренаж, на місці якого згодом сформувався абсцес, що спричинило гнійні виділення жовчі. Лікарні, де він перебував, відмовляли в операції через те, що снаряд застряг у безпосередній близькості до великих судин печінки. Були надто великі ризики втратити орган повністю.

Тоді військовий звернувся до Центру Шалімова, де медики й почали підготовку до оперативного втручання – резекції лівої долі печінки.

Хірурги дали мені надію на подальше життя здорової людини

- зазначив пацієнт.

З моменту операції пройшло вже 10 днів, військовий почуває себе добре і з нетерпінням чекає на виписку, аби поїхати додому і зустрітися з родиною.

Пухлина Клацкіна: в Центрі Шалімова вперше в Україні побороли пухлину новим методом25.04.25, 16:00 • 4865 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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