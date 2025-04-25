Пухлина Клацкіна: в Центрі Шалімова вперше в Україні побороли пухлину новим методом

У Національному Науковому Центрі Шалімова побороли ракову пухлину у печінці за допомогою нового методу, який вперше використали в Україні. Стентування лівої гілки ворітної вени дозволило лікарям видалити злоякісну пухлину без ризику для подальшого здоров'я пацієнтки. Про це розповіли у Національному Науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова, передає УНН.

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Пухлина Клацкіна – це вид раку, який локалізується у печінці у місці злиття жовчних протоків.

Близькість пухлини до основних судин печінки збільшує ризик інвазії, що робить таку операцію вкрай складною.

До Центру хірургії Шалімова потрапила пацієнтка, якій діагностували таку пухлину менше року тому. Вона встигла прорости в одну з гілок портальної вени, яка постачає близько 70% крові у печінку. Тож можлива оклюзія (тромбоз) портальної вени могла становити смертельну небезпеку для жінки.

Проростання пухлини у ключові судини зробило її повне видалення неможливим без ризиків післяопераційної печінкової недостатності, тож медики прийняли рішення виконати емболізацію гілок ворітної вени (спеціальна закупорка судин за допомогою уведення ембол) та стентування лівої гілки ворітної вени, яке було проведене в Україні вперше.

Самец це мінімізувало ризики пухлинного стенозу вени та забезпечило заплановане повернення печінки до її розміру через 10 тижнів. Даний метод дозволив лікарям провести подальшу операцію з резекцією ворітної вени та резекцією позапечінкових жовчних протоків.

Таким чином, жінці вдалось зберегти функціональний печінковий залишок та повністю резектувати злоякісне новоутворення. Післяопераційний період минув без особливостей, під пильним наглядом наших лікарів, і минулого тижня Валентина була виписана додому в доброму самопочутті - зазначають у Центрі Шалімова.

У Центрі Шалімова від початку року здійснили 28 пересадок життєво важливих органів