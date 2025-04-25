Опухоль Клацкина: в Центре Шалимова впервые в Украине побороли опухоль новым методом

В Национальном Научном Центре Шалимова побороли раковую опухоль в печени с помощью нового метода, который впервые использовали в Украине. Стентирование левой ветви воротной вены позволило врачам удалить злокачественную опухоль без риска для дальнейшего здоровья пациентки. Об этом рассказали в Национальном Научном Центре хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова, передает УНН.

Детали

Опухоль Клацкина – это вид рака, который локализуется в печени в месте слияния желчных протоков.

Близость опухоли к основным сосудам печени увеличивает риск инвазии, что делает такую операцию крайне сложной.

В Центр хирургии Шалимова попала пациентка, которой диагностировали такую опухоль менее года назад. Она успела прорасти в одну из ветвей портальной вены, которая поставляет около 70% крови в печень. Поэтому возможная окклюзия (тромбоз) портальной вены могла представлять смертельную опасность для женщины.

Прорастание опухоли в ключевые сосуды сделало ее полное удаление невозможным без рисков послеоперационной печеночной недостаточности, поэтому медики приняли решение выполнить эмболизацию ветвей воротной вены (специальная закупорка сосудов с помощью введения эмбол) и стентирование левой ветви воротной вены, которое было проведено в Украине впервые.

Самец это минимизировало риски опухолевого стеноза вены и обеспечило запланированное возвращение печени к ее размеру через 10 недель. Данный метод позволил врачам провести дальнейшую операцию с резекцией воротной вены и резекцией внепеченочных желчных протоков.

Таким образом, женщине удалось сохранить функциональный печеночный остаток и полностью резектировать злокачественное новообразование. Послеоперационный период прошел без особенностей, под пристальным наблюдением наших врачей, и на прошлой неделе Валентина была выписана домой в добром самочувствии - отмечают в Центре Шалимова.

В Центре Шалимова с начала года провели 28 пересадок жизненно важных органов