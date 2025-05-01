Осколок снаряда застрял в печени военного: в Центре Шалимова провели сверхсложную операцию

Украинский военнослужащий получил тяжелое ранение в Донецкой области, снаряд застрял у военного в печени. Больницы, где он находился, отказывались от операции из-за опасения потерять орган полностью. Однако в Центре Шалимова хирурги смогли достать снаряд, проведя резекцию левой доли печени. Об этом рассказали в Национальном Научном Центре хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова, передает УНН.

Детали

В октябре 2024 года 34-летний военнослужащий десантно-штурмовых войск получил тяжелое ранение в Донецкой области.

Обломок снаряда пробил насквозь правое легкое, прошел диафрагму и застрял в паренхиме печени. Сильное поражение получила левая доля печени, ее сосуды и желчные протоки - сообщили в Центре Шалимова.

В течение пяти месяцев с момента эвакуации у раненого военного стоял дренаж, на месте которого впоследствии сформировался абсцесс, что повлекло гнойные выделения желчи. Больницы, где он находился, отказывали в операции из-за того, что снаряд застрял в непосредственной близости к крупным сосудам печени. Были слишком велики риски потерять орган полностью.

Тогда военный обратился в Центр Шалимова, где медики и начали подготовку к оперативному вмешательству – резекции левой доли печени.

Хирурги дали мне надежду на дальнейшую жизнь здорового человека - отметил пациент.

С момента операции прошло уже 10 дней, военный чувствует себя хорошо и с нетерпением ждет выписки, чтобы поехать домой и встретиться с семьей.

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