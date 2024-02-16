Язик у 5 разів довший: львівські медики прооперували немовля з рідкісним синдромом

У Львові в Центрі дитячої медицини, створеному на базі лікарні "Охматдит" вкоротили немовляті язика, який був у 5 разів довший від нормального через рідкісний синдром. В Україні всього дві такі дитини. Про це повідомляє пресслужба "Охматдит" у Facebook, пише УНН.

Деталі

Коли Левчик був ще в утробі матері, на 32 тижні під час ультразвукового дослідження, лікар виявив, що він показує язичка. Це неабияк розчулило майбутніх батьків.На повторному обстеженні витівка малюка не здалася милою, адже батьки почули про підозру на генетичний синдром, який може вплинути на розвиток дитини.

За статистикою, одна така дитина народжується в середньому на кожні 20 000 малюків.

Довідково

Синдром Беквіта - Відемана - це така рідкісна генетична аномалія, що викликає інтенсивний розвиток різних органів упродовж вагітності. У Левчика був величезний язик, збільшені внутрішні органи й одна ніжка довша від іншої на 3 см. Виправляти такі проблеми варто якнайшвидше, проте найперше - це язик, доки він не створив малюкові проблем з диханням і їжею.

Після консультації з американськими колегами щелепно-лицеві хірурги Центру прийняли рішення провести Левчику складну операцію. Команда хірургів Центру виконала часткову резекцію язика за сучасною методикою замкової щілини "Key hole".

Після операції язичок Левчика - майже нормального розміру. Він вперше у житті зміг заховати його до ротика."Життя Левчика дуже змінилося після операції. Він перевчається пити, їсти й спілкуватися, як це роблять усі дітки, адже раніше він був змушений підлаштовуватися під ті умови, які створював великий язичок. Йому доводиться освоювати всі ці навички заново,