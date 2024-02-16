Язык в 5 раз длиннее: львовские медики прооперировали младенца с редким синдромом

Во Львове в Центре детской медицины, созданном на базе больницы "Охматдет" укоротили младенцу язык, который был в 5 раз длиннее нормального из-за редкого синдрома. В Украине всего два таких ребенка. Об этом сообщает пресс-служба "Охматдет" в Facebook, пишет УНН.

Детали

Когда Левчик был еще в утробе матери, на 32 неделе во время ультразвукового исследования, врач обнаружил, что он показывает язычок. На повторном обследовании выходка малыша не показалась милой, ведь родители услышали о подозрении на генетический синдром, который может повлиять на развитие ребенка.

По статистике, один такой ребенок рождается в среднем на каждые 20 000 малышей.

Справочно

Синдром Беквита - Видемана - это такая редкая генетическая аномалия, вызывающая интенсивное развитие различных органов на протяжении беременности. У Левчика был огромный язык, увеличенные внутренние органы и одна ножка длиннее другой на 3 см. Исправлять такие проблемы стоит как можно быстрее, однако в первую очередь - это язык, пока он не создал малышу проблем с дыханием и едой.

После консультации с американскими коллегами челюстно-лицевые хирурги Центра приняли решение провести Левчику сложную операцию. Команда хирургов Центра выполнила частичную резекцию языка по современной методике замочной скважины "Key hole".

После операции язычок Левчика - почти нормального размера. Он впервые в жизни смог спрятать его в рот. "Жизнь Левчика очень изменилась после операции. Он переучивается пить, есть и общаться, как это делают все детки, ведь раньше он был вынужден подстраиваться под те условия, которые создавал большой язычок. Ему приходится осваивать все эти навыки заново, - радуется мама малыша.

Впереди у Левчика дальнейшее лечение и реабилитация.



Напомним

Врачи "Охматдета" спасли ребенка, который проглотил 20 магнитов. Во время операции медики нашли у него 5 отверстий в брюшной полости.