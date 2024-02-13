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Українські лікарі врятували дитину, яка проковтнула 20 магнітів

Українські лікарі врятували дитину, яка проковтнула 20 магнітів

Київ • УНН

 • 24084 перегляди

Медикам з української лікарні "Охматдит" вдалось успішно видалити з живота дитини 20 магнітів, які були з'єднані між собою і спричинили 5 перфорацій.

Лікарі "Охматдиту" врятували дитину, яка проковтнула 20 магнітів. Під час операції медики знайшли у нього 5 отворів в черевній порожнині. Про це пише пресслужба лікарні "Охмадит", передає УНН.

Деталі

До лікарів "Охматдиту" звернулися батьки дитини, що скаржилась на біль у животі. Після збору анамнезу та огляду спеціалісти відділення екстреної медичної допомоги направили хлопчика на інструментальне обстеження.

Вже на першому рентген-знімку спеціалісти побачили наявність у травному каналі різноманітні сторонні тіла. 20 магнітів знаходились у різних частинах шлунково-кишкового тракту, проте були зʼєднані між собою

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Консиліум лікарів вирішив невідкладно провести операцію, адже кожна година очікування могла погіршити стан пацієнта. Медики пояснюють: проковтнуті магніти можуть притягатися один до одного та защемлювати тканини. Через це виникають зони некрозу (змертвіння), перфорації порожнистих органів, шлунково-кишкової непрохідності тощо.

Зрештою більшість магнітів (18 штук) змогли витягти одним ланцюжком за раз медики  відділення ендоскопії. Проте один магніт залишився і його мали діставати хірурги.

Була виконана лапаротомія та ретельна ревізія органів черевної порожнини. Під час цього в дитини було виявлено 5 перфоративних отворів та останній елемент конструктора. Всі отвори були закрито, а магніт видалено.

- розповіли медики. 

Доповнення

Зараз хлопчик проходить післяопераційний курс лікування та реабілітації. Утім медики попереджають: так трапляється не завжди.

Наслідки проковтування сторонніх тіл бувають жахливими навіть після їхнього видалення. Маленькі пацієнти можуть сильно погіршити якість свого життя, а інколи й втратити його

- попередили в "Охмадиті".

Лікарі закликають бути вкрай обережними та уважними до всіх предметів/іграшок/рідин, що можуть потрапити до організму дитини.

Якщо ж дитина вже щось проковтнула або поперхнулась, не намагайтесь дістати предмет самостійно, не викликайте в дитини блювання та не годуйте її. У такому випадку необхідно негайно звернутись за медичною допомогою.

Нагадаємо

Австралійська дослідницька група виявила зв’язок, згідно з яким, діти, які ростуть з собаками, більш фізично активні, ніж діти без собак. Також у новому дослідженні ідеться про те, що наявність домашньої тварини знижує ризик хронічних захворювань.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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