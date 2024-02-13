Украинские врачи спасли ребенка, который проглотил 20 магнитов
Медикам из украинской больницы "Охматдет" удалось успешно удалить из живота ребенка 20 магнитов, которые были соединены между собой и вызвали 5 перфораций.
Партизаны обнаружили ПВО в московской области: комплекс на боевом дежурстве
Партизаны Атеша обнаружили активный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска", развернутый в подмосковном селе.
Почувствовала потенциал к собственному делу: победительница конкурса "Роби своє" масштабировала производство вяленых томатов в 6 раз
Женщина выиграла конкурс бизнес-идей со своим проектом вяленых томатов и использовала грант для расширения производства вяленых томатов и других продуктов.
российский беспилотник сбросил взрывчатку на дом в Херсонской области, ранены два человека
российская армия ранила двух человек, сбросив взрывчатку с беспилотника на жилой дом в Гавриловке Херсонской области.
россия планирует молодежный фестиваль в сочи для пропаганды среди сербской молодежи
россия планирует провести "Всемирный фестиваль молодежи 2024" в Сочи для проведения пропаганды среди сербской молодежи и вербовки агентов для продвижения интересов России в Европе, говорится в отчете.
Обсудили вопросы интеграции энергетических рынков Украины к рынкам ЕС: Галущенко встретился с еврокомиссаром по вопросам энергетики
Министр энергетики Украины Герман Галущенко встретился с Комиссаром ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон, чтобы обсудить дальнейшую интеграцию энергетических рынков Украины в ЕС и увеличение экспорта электроэнергии из Украины, а также выделение ЕС 10 млн евро на поддержку тепловой генерации в Украине.
В двух районах оккупированного Крыма прогремели взрывы
В двух районах оккупированного Крыма прогремели взрывы, местные жители сообщили, что в некоторых местах потрясло окна. Причина взрывов до сих пор неизвестна.
Добавляет уверенности и мотивации: Зеленский отреагировал на решение Сената поддержать пакет помощи для Украины
Сенат одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95,3 млрд долларов, из которых более 60 млрд долларов предназначены для Украины, что, по словам президента Зеленского, добавляет уверенности и мотивации.
В Чернобыльском заповеднике в фотообъектив попал самый большой пернатый хищник Полесья
В Чернобыльском заповеднике на Киевщине было сделано редкое фото орлана-белохвоста, крупнейшего хищника в регионе.
Несмотря на тысячи потерянных танков, у россии достаточно техники для еще трех лет войны - Reuters
По данным Международного института стратегических исследований, россия потеряла около трех тысяч танков с начала полномасштабного вторжения в Украину, но ее запасов техники до сих пор достаточно для длительной войны.