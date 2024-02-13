Украинские врачи спасли ребенка, который проглотил 20 магнитов

Врачи "Охматдета" спасли ребенка, который проглотил 20 магнитов. Во время операции медики нашли у него 5 отверстий в брюшной полости. Об этом пишет пресс-служба больницы "Охматдет", передает УНН.

Детали

К врачам "Охматдета" обратились родители ребенка, который жаловался на боль в животе. После сбора анамнеза и осмотра специалисты отделения экстренной медицинской помощи направили мальчика на инструментальное обследование.

Уже на первом рентген-снимке специалисты увидели наличие в пищеварительном канале различных инородных тел. 20 магнитов находились в разных частях желудочно-кишечного тракта, однако были соединены между собой

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Консилиум врачей решил безотлагательно провести операцию, ведь каждый час ожидания мог ухудшить состояние пациента. Медики объясняют: проглоченные магниты могут притягиваться друг к другу и защемлять ткани. Из-за этого возникают зоны некроза (омертвения), перфорации полых органов, желудочно-кишечной непроходимости и тому подобное.

В конце концов большинство магнитов (18 штук) смогли извлечь одной цепочкой за раз медики отделения эндоскопии. Однако один магнит остался и его должны были доставать хирурги.

Была выполнена лапаротомия и тщательная ревизия органов брюшной полости. Во время этого у ребенка было обнаружено 5 перфоративных отверстий и последний элемент конструктора. Все отверстия были закрыты, а магнит удален. - рассказали медики.

Дополнение

Сейчас мальчик проходит послеоперационный курс лечения и реабилитации. Впрочем медики предупреждают: так случается не всегда.

Последствия проглатывания инородных тел бывают ужасными даже после их удаления. Маленькие пациенты могут сильно ухудшить качество своей жизни, а иногда и потерять ее - предупредили в "Охматдете".

Врачи призывают быть крайне осторожными и внимательными ко всем предметам/игрушек/жидкостей, которые могут попасть в организм ребенка.

Если же ребенок уже что-то проглотил или поперхнулся, не пытайтесь достать предмет самостоятельно, не вызывайте у ребенка рвоту и не кормите его. В таком случае необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Напомним

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