Домашні тварини можуть покращити здоров’я ваших дітей – дослідження

Австралійська дослідницька група виявила зв’язок, згідно з яким, діти, які ростуть з собаками, більш фізично активні, ніж діти без собак. Також у новому дослідженні ідеться про те, що наявність домашньої тварини знижує ризик хронічних захворювань. Про це передає УНН із посиланням на International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

Деталі

Наявність собаки в сім'ї робить дітей більш активними. Про це свідчать результати довготривалого австралійського дослідження, висновки якого опубліковані в "Міжнародному журналі поведінкового харчування та фізичної активності".

Зазначається, що регулярні фізичні вправи сприяють фізичному та психічному здоров'ю дітей. Відповідно до цього, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує дітям у віці від одного до чотирьох років бути фізично активними протягом трьох годин на день, у віці від 5 років приділяти щонайменше одну годину помірним або інтенсивним фізичним вправам щодня - наприклад, через гру або спорт.

Багато досліджень показують, що діти, які ростуть з собаками, більш активні, ніж ті, у кого їх немає. Діти та молодь, які часто гуляють і граються зі своїм собакою, з більшою ймовірністю виконують рекомендований обсяг і тривалість фізичної активності, ніж інші.

Дослідницька група на чолі з Еммою Адамс з Університету Західної Австралії вивчала, як придбання, володіння та втрата собаки впливає на фізичну активність дітей. Для цього вони використовували дані з моніторів активності та заяви батьків з існуючого довгострокового дослідження (з 2015 по 2021 рік) про активність 600 дітей у віці від двох до семи років.

За цей період 204 дитини мали собаку постійно, 58 дітей придбали собаку за цей період, а в 31 випадку собака за цей час померла.

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Дівчатка, які мали собак, в середньому виконували на вісім більше фізичних вправ на тиждень, таких як ігри на вулиці, прогулянки або ігри з собакою, ніж дівчатка, які не мали собак. Якщо дітям під час дослідження давали собаку, кількість цих щотижневих фізичних навантажень збільшувалася на сім.

Дослідники також спостерігали збільшення легкої активності, особливо у дівчаток. Вони витрачали на 52 хвилини більше на день на легку фізичну активність та ігри, включаючи повільну ходьбу.

Більше постраждала поведінка дівчаток, а діти, чиї собаки померли під час дослідження, були менш активними, ніж раніше. Кількість фізичних навантажень на тиждень зменшилася на вісім для хлопців і на десять для дівчат.

Автори помітили, що поведінка дівчат постраждала більше, ніж хлопчиків. Після смерті собаки вони щодня витрачали на легку фізичну активність і ігри на добру годину менше часу, ніж раніше.

Діти, які втратили собаку, можуть бути менш фізично активними, оскільки вони все ще сумують за своєю собакою - пояснюють дослідники.

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Якщо прогулянки з сімейною собакою не замінити іншими видами діяльності після її смерті, цілком можливо, що діти будуть менше займатися спортом.

Загалом наші результати свідчать про те, що придбання та володіння собакою позитивно впливає на фізичну активність дітей, - підсумовують автори.

Доповнення

Дослідження надає перші докази того, що придбання собаки може призвести до збільшення певних фізичних навантажень. На думку авторів, собака в сім'ї може також зменшити довгостроковий ризик хронічних захворювань у дітей. При цьому частота і тривалість фізичної активності дітей може сильно залежати від породи, віку і розміру собаки, - ці характеристики слід враховувати в подальших дослідженнях.

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