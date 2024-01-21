В районі "Вернадського" народилися дитинчата поморників - відео

Неподалік станції "Академік Вернадський" вилупилися пташенята південнополярних поморників, які є одними з головних пернатих хижаків Антарктики. Українські біологи нарахували близько 20 гнізд цих птахів на островах Скуа, Блек та Шелтер. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр, пише УНН.

Пташиний бебі-бум в районі "Вернадського" триває. Днями під час обстеження сусідніх островів українські біологи виявили малюків південнополярних поморників - йдеться у повідомленні центру у Facebook.

Загалом на островах Скуа, Блек та Шелтер полярники нарахували близько двох десятків гнізд згаданих птахів. У більшості з них уже було по двоє дитинчат, а в якихось – по одному, а друге от-от мало з'явитися.

Доповнення

Як повідомляється, південнополярні поморники – одні з головних пернатих хижаків Антарктики. Вони полюють на яйця та малечу пінгвінівта інших птахів, а ще відбирають їжу в синьооких бакланів та пінгвінів, коли ті повертаються до гнізд з повними волами харчів з океану.

Прилітають в район пізньою антарктичною весною на шлюбний сезон. Можуть гніздувати як колоніями, так і окремими парами. Відкладають 1-2 яйця, з яких десь за місяць вилуплюються пташенята.

Перший час їх по черзі годують батьки. Лише після зміни пуху на пір'я вони почнуть літати і самостійно харчуватися. Це відбувається десь за два місяці після народження.

Біля станції "Академік Вернадський" вилупилися перші пташенята пінгвінів у цьому сезоні