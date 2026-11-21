"Кордони визначають не історичні марення": Сибіга відповів лаврову про "російські землі" в Україні
Київ • УНН
Сибіга заявив, що кордони визначають міжнародне право і Статут ООН, а не російські історичні марення. лавров назвав Київ "російською" землею.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяву глави мзс рф сергія лаврова щодо "споконвічних російських земель", зазначивши, що кордони визначають не історичні марення, а міжнародне право і Статут ООН. Про це Сибіга написав в соцмережі "Х", передає УНН.
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Мешканці Кубані, Стародубщини, Північної та Східної Слобожанщини - у межах нинішніх краснодарського краю, бєлгородської, брянської, воронезької, курської та ростовської областей – століттями розмовляли українською і вважали себе українцями. То, може, і нам вимагати повернути ці споконвічні українські землі? А заразом і Жовтий, Сірий та Зелений Клини - заселені українцями землі в Поволжі, на півдні Сибіру та на Далекому Сході?
Міністр наголосив, що саме тому у світі існують міжнародно визнані кордони.
Їх визначають не історичні марення, а міжнародне право і Статут ООН - поняття, які міністр закордонних справ рф мав би добре знати, але відверто зневажає
Напередодні міністр закордонних справ рф сергій лавров назвав південний схід України та більшу частину центральної України, включаючи Київ "історичними російськими землями".
Південний схід України, звичайно ж, і більша частина центральної України, включаючи Київ, - це, безперечно, споконвічно російські землі. Там живе народ, який хрестився в одній купелі з нами, звідки ми всі й походимо
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на пропозиції росії щодо створення нової архітектури безпеки в Європі. Він заявив, що москва не досягла цілей свого вторгнення в Україну, тому не може претендувати на перегляд європейського безпекового порядку.