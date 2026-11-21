Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяву глави мзс рф сергія лаврова щодо "споконвічних російських земель", зазначивши, що кордони визначають не історичні марення, а міжнародне право і Статут ООН. Про це Сибіга написав в соцмережі "Х", передає УНН.

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Мешканці Кубані, Стародубщини, Північної та Східної Слобожанщини - у межах нинішніх краснодарського краю, бєлгородської, брянської, воронезької, курської та ростовської областей – століттями розмовляли українською і вважали себе українцями. То, може, і нам вимагати повернути ці споконвічні українські землі? А заразом і Жовтий, Сірий та Зелений Клини - заселені українцями землі в Поволжі, на півдні Сибіру та на Далекому Сході? - написав Сибіга.

Міністр наголосив, що саме тому у світі існують міжнародно визнані кордони.

Їх визначають не історичні марення, а міжнародне право і Статут ООН - поняття, які міністр закордонних справ рф мав би добре знати, але відверто зневажає - додав Сибіга.

Напередодні міністр закордонних справ рф сергій лавров назвав південний схід України та більшу частину центральної України, включаючи Київ "історичними російськими землями".

Південний схід України, звичайно ж, і більша частина центральної України, включаючи Київ, - це, безперечно, споконвічно російські землі. Там живе народ, який хрестився в одній купелі з нами, звідки ми всі й походимо - заявив лавров.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на пропозиції росії щодо створення нової архітектури безпеки в Європі. Він заявив, що москва не досягла цілей свого вторгнення в Україну, тому не може претендувати на перегляд європейського безпекового порядку.