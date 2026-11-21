Після ударів по Кримському мосту ЗСУ взялися за інші переправи – що ще уражено
Київ • УНН
Україна посилила удари по маршрутах постачання російських військ і Криму. Пошкоджений міст через Міус змусив транспорт долати зайві 58 км.
Українські військові посилюють удари по мостах і транспортних шляхах, якими росія постачає війська на півдні України та забезпечує окупований Крим. Після масштабних руйнувань Кримського мосту під атаками опинилися інші важливі переправи, а російські перевізники змушені користуватися довшими маршрутами. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Однією з ключових цілей став міст через річку Міус у ростовській області, який є частиною автомобільної траси Р-280. За даними російської влади, українські безпілотники атакували переправу 8, 14 та 15 листопада.
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Через пошкодження дорожнього полотна рух мостом зупинили ще 8 листопада. За оцінками OSINT-аналітиків, російському транспорту тепер доводиться долати додаткові 58 км через Матвєєв Курган.
Удари по логістиці росіян можуть посилитися
Військовий експерт Франц-Штефан Гаді пояснив, що після пошкодження Кримського мосту росія змушена перекидати більше транспорту сухопутним коридором, який регулярно атакують українські дрони.
Більше транспорту – більше цілей
За словами українського офіцера підрозділу "Азов", за останні місяці бійці атакували близько 100 російських локомотивів і знищили 600 тонн пального. Reuters зазначає, що не змогло незалежно перевірити ці цифри.
Аналітики наголошують, що найбільші проблеми для російської логістики виникнуть, якщо Україна одночасно блокуватиме рух Кримським мостом і продовжуватиме удари по сухопутних маршрутах постачання.
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