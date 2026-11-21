Українські військові посилюють удари по мостах і транспортних шляхах, якими росія постачає війська на півдні України та забезпечує окупований Крим. Після масштабних руйнувань Кримського мосту під атаками опинилися інші важливі переправи, а російські перевізники змушені користуватися довшими маршрутами. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Однією з ключових цілей став міст через річку Міус у ростовській області, який є частиною автомобільної траси Р-280. За даними російської влади, українські безпілотники атакували переправу 8, 14 та 15 листопада.

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Через пошкодження дорожнього полотна рух мостом зупинили ще 8 листопада. За оцінками OSINT-аналітиків, російському транспорту тепер доводиться долати додаткові 58 км через Матвєєв Курган.

Удари по логістиці росіян можуть посилитися

Військовий експерт Франц-Штефан Гаді пояснив, що після пошкодження Кримського мосту росія змушена перекидати більше транспорту сухопутним коридором, який регулярно атакують українські дрони.

Більше транспорту – більше цілей – зазначив експерт.

За словами українського офіцера підрозділу "Азов", за останні місяці бійці атакували близько 100 російських локомотивів і знищили 600 тонн пального. Reuters зазначає, що не змогло незалежно перевірити ці цифри.

Аналітики наголошують, що найбільші проблеми для російської логістики виникнуть, якщо Україна одночасно блокуватиме рух Кримським мостом і продовжуватиме удари по сухопутних маршрутах постачання.

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