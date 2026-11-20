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У п’ятницю міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив, що військового аташе росії в Копенгагені буде вислано, оскільки рф підозрюють у причетності до спроби замаху на українського репера, передає УНН із посиланням на The Guardian.

"Ми щойно викликали російського посла до Міністерства закордонних справ і повідомили йому про рішення уряду вислати російського військового аташе з Данії" протягом семи днів, — повідомив Ларс Льокке Расмуссен на пресконференції.

"Ми заявляємо про це цілком чітко: ми вас викрили", — сказав він.

Він також додав, що Данія розглядає можливість припинення видачі шенгенських віз росіянам.

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