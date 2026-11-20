Данія висилає військового аташе рф та може припинити видачу шенгенських віз росіянам
Київ • УНН
Данія вирішила вислати російського військового аташе протягом семи днів через підозри у причетності РФ до замаху на українського репера. Країна також розглядає припинення видачі шенгенських віз росіянам.
У п’ятницю міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив, що військового аташе росії в Копенгагені буде вислано, оскільки рф підозрюють у причетності до спроби замаху на українського репера, передає УНН із посиланням на The Guardian.
"Ми щойно викликали російського посла до Міністерства закордонних справ і повідомили йому про рішення уряду вислати російського військового аташе з Данії" протягом семи днів, — повідомив Ларс Льокке Расмуссен на пресконференції.
"Ми заявляємо про це цілком чітко: ми вас викрили", — сказав він.
Він також додав, що Данія розглядає можливість припинення видачі шенгенських віз росіянам.
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